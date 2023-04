Abgeschlossen ist die Baumaßnahme zur Sanierung der Quellfassungen in Brombach. Die Sanierungen seien ...

Eberbach. Das Projekt "Wasser 2025" wird wieder ein Stück weit teurer. Diese für die Stadt schlechte Nachricht überbrachte Gerold Ebert der BIT Ingenieure AG aus Karlsruhe am Donnerstagabend dem Eberbacher Gemeinderat. Die bislang vor einem Jahr bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 15,402 Millionen Euro werden demnach um 2,239 Millionen Euro überschritten. Die Kostenfortschreibung beträgt damit 17,641 Millionen Euro. Die Erhöhung ist auch dem langen Bewilligungszeitraum geschuldet. "Mit Bedauern müssen wir zusehen, wie die Preise klettern", so Ebert.

Zusätzliche Leistungen

Abgeschlossen ist die Baumaßnahme zur Sanierung der Quellfassungen in Brombach. Die Sanierungen seien "vollumfänglich gelungen", so Ebert. Die Schüttung sei in trockenen Phasen immer noch sehr knapp, wenngleich über die Sanierungsphase ein leichter Zuwachs festzustellen sei. Die weitere Entwicklung müsse man genau beobachten. Im Zuge der Freilegung der Quellfassungen wurden starke Wurzeleinwüchse festgestellt. Die Fassungen mussten arbeitsintensiver freigelegt und gereinigt werden. Um die Zugänglichkeit der rechten Quellleitung mittels Kamerabefahrung zu gewährleisten, wurde ein Abzweig mit zusätzlich verschließbarem Deckel eingebaut. Durch die Maßnahmen erhöhten sich hier die Kosten um 60.000 Euro.

Auch die Baumaßnahme "Neubau Fall- und Förderleitung Dürrhebstal" ist abgeschlossen. Aufgrund der komplexen Abrechnungs- und damit Prüfbedingungen für die Ingenieure wurden die Rechnungssummen ungeprüft angesetzt. Hier ergeben sich höhere Kosten von 163.000 Euro für die Förderleitung und 47.000 Euro für die Fallleitung.

Für die Baumaßnahme "Fall- und Förderleitung" sowie für den Einbau einer Ultrafiltrationsanlage im Neubau des Wasserwerkes Dürrhebstal wurden Zuwendungen beantragt und insgesamt 2,514 Millionen Euro bewilligt – der Höchstsatz von 80 Prozent. Eine Erhöhung der bewilligten Zuwendungen aufgrund der Mehrausgaben in der Baumaßnahme Fall-/Förderleitung sowie für den Neubau des Wasserwerkes Dürrhebstal werde derzeit geprüft.

Es gehe darum, eine ausreichende Wasserversorgung zu sichern, so Heiko Stumpf (CDU). Er mahnte eine Kostenüberwachung bei Einzelprojekten an. "2030 oder 2035 scheint inzwischen realistischer", rechnet er nicht mit einem Ende des Projekts in zwei Jahren.

Ihn ärgere die lange Genehmigungsphase fast zwei Jahren, sagte Peter Stumpf (AGL), die er als "skandalös" bezeichnete. Auf eine entsprechende Frage von ihm bezüglich möglicher Regressansprüche wegen der Havarie konnte Stadtwerkeleiter Günter Haag dem Gremium allerdings keine großen Hoffnungen machen. Die Havarie sei bei der Versicherung angemeldet, ein Regress werde geprüft. Der Baugrund sei jedoch Bauherrenrisiko, die Baufirma habe keinen Fehler gemacht.

Klaus Eiermann (SPD) bezeichnete die exorbitante Preissteigerung als eine ganze Menge Geld und forderte "so darf es nicht weitergehen". Über die Sinnhaftigkeit des Projekts selbst brauche man kein Wort verlieren, wie das Beispiel Frankreich zeige.

Die Mitglieder des Gemeinderat stimmten der Erhöhung schließlich einstimmig zu.

Einmal im Jahr wird dem Gemeinderat eine neue Vorschau und damit die Fortschreibung der Kosten für die Neuordnung der Wasserversorgung in Eberbach vorgelegt. Berücksichtigt werden dabei Kosten aufgrund von Anpassungen im Zeitplan, Fördermittelbeantragungen und der damit verbundenen Bewilligungszeitpunkte, Ergebnisse aus Gutachten, Abstimmungen, amtlichen Vorgaben und Auflagen sowie Ergebnisse aus Ausschreibungen und Kostenänderungen infolge des Baufortschrittes sowie vorgezogene und zusätzlich erforderliche Maßnahmen. Das Projekt Wasser 2025 soll zu einer umweltschonenden Wassergewinnung beitragen, sowie eine durch den Klimawandel zu erwartende regionale Wasserverknappung kompensieren.