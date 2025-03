Von Peter Bayer

Eberbach. Mit dem Aschermittwoch ist die Fastnacht vorbei, was für deren Anhänger Jahr für Jahr kaum zu ertragen ist. Und weil sich die närrische Zeit bei den Fastnachtern finanziell verheerend ausgewirkt hat – "Der Geldbeitel is lotterleer, keen Cent is mehr drin!" – trafen sie sich am Neckar, um nach alter Sitte die Geldbeutel mit Neckarwasser