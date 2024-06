Mosbach. (RNZ/zg) Wenn die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ihr großes Finale einläutet, geht’s in Mosbach erst richtig los: Am Samstag, 13. Juli, markiert das Lichterfest den Auftakt zum "Mosbacher Sommer 2024". Gefeiert wird im Stadtpark, ab 18 Uhr verwandelt sich das Areal um die Seebühne in eine malerische Kulisse, die von der Firma "Live art Licht- und Tonsysteme" gestaltet wird.

Die Organisatoren aus der Kulturabteilung der Stadt prophezeien ein "magisches Lichtspektakel mit faszinierenden Installationen wie bunten Ornamenten oder Aircones, kunstvoll inszenierte Projektionen und geheimnisvolle Lichtspiele, die die Sinne verzaubern und eine einzigartige Atmosphäre schaffen". An visuellen Glanzlichtern im wahrsten Wortsinn dürfte es also nicht mangeln bei der Eröffnungsveranstaltung des Mosbacher Sommers. Auch Mosbachs Jugendgemeinderat organisiert gemeinsam mit ortsansässigen Schulen weitere Lichtmotive. Das Beliebteste davon wird mit einem Preis ausgezeichnet.

Nicht nur was fürs Auge

Das Fest im Park bietet aber nicht nur was fürs Auge: So will die Kai Karle Band mit pulsierendem deutschem Pop-Rock begeistern, zum Abschluss übernimmt den Musikpart DJ Nutsgroove mit aktuellen Partyhits. Darüber hinaus gibt es auf dem gesamten Gelände verschiedene Walkacts von "Gage". Große und kleine Besucher(innen) können sich im Märchenzelt am See von "Balsam-Märchen" verzaubern lassen.

Genuss verspricht auch das vielfältige Speisenangebot, das sich international zeigt und vom Klassiker bis zum Ausgefallenen jeden Geschmack bedienen soll. Die Blaulichtbar der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach serviert parallel die stimmigen Getränke. Damit nicht genug: Im Alten Schlachthaus erwartet die Besucher eine besondere Ausstellung von Stefan Ettlinger, deutscher Maler, Zeichner und Musiker. Hier werden Kunst, Kultur und Geschichte miteinander verknüpft – die kreativen Werke sollen für Inspiration sorgen. Aufgrund des aufwendigen Aufbaus wird der Bereich Stadtgarten bereits ab Donnerstagabend, 11. Juli, bis Samstagnachmittag, 13. Juli (17.30 Uhr), für die Öffentlichkeit gesperrt. Am Sonntag ist derselbe Bereich für den Abbau geschlossen.

Programmdetails und weitere Informationen zur Veranstaltung können dem Lichterfest-Flyer entnommen werden. Den gibt’s bei der Tourist Info, in Mosbacher Fachgeschäften, an der Mosbacher-Sommer-Tafel am Marktplatz sowie unter www.mosbach.de/mosbacher+sommer.