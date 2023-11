Mosbach. (pm/RNZ) Ob Cats, das Phantom der Oper, Starlight Express oder The Wizard of Oz – um nur einige zu nennen: Der britische Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber hat viele hochgelobte Bühnenproduktionen geschaffen. Zu Ehren des Emmy-, Oscar-, Tony-Award- und Grammy-Preisträgers laden sechs Gesangssolistin, allesamt direkt aus dem Londoner West End, am 9. Februar 2024 in Mosbachs Alte Mälzerei ein.

Die "Andrew Lloyd Webber Musical Gala" will die Zuschauerinnen und Zuschauer "auf eine bewegende Berg- und Talfahrt der großen Gefühle" mitnehmen und sie in die fantastischen Welten des Starkomponisten eintauchen lassen. Ein Live-Orchester, farbenprächtige Kostüme und eine aufwendige Licht- und Multimedia-Technik sollen die zweistündige Show zu einem echten Erlebnis – nicht nur für ausgewiesene Musicalfans – werden lassen.

Energiegeladen durch das Programm wird der amerikanische Startenor Tyrone Chambers mit seiner charmanten Art in deutscher Sprache führen. Die aus Australien stammende und in Paris lebende Choreografin Jeanette Damant entwarf die Tanzszenen, die mit der Regie von Jochen Sautter, der ebenfalls in Paris lebt und arbeitet, geschickt abgestimmt sind. Das spektakuläre Video-mapping von Daniel Stryjecki und Lichtdesign von Frank Litzinger geben der Show eine einzigartige Note und lassen faszinierende Bilder entstehen.

Die Kostüme wurden in Paris in Zusammenarbeit mit Rick Dijkmann, Kostümdesigner bei Disneyland Paris, entworfen. Orchestriert und arrangiert wurde die Musik von Ryan Martin und Peter Oleksiak, der die normalerweise in London tätigen Musiker aus England, Spanien, Deutschland und Polen leitet. Für die künstlerische und musikalische Gesamtleitung sind Deborah Sasson und Jochen Sautter verantwortlich.

Seit mehr als fünf Jahren begeistert ihre Musical-Gala Zuschauer in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, Italien, Norwegen, Schweden und Dänemark. Laut der Augsburger Zeitung haben sie damit "dem Meister des Musicals ein musikalisches Denkmal gesetzt". "Das Publikum kommt voll auf seine Kosten", lobt die Main Post aus Würzburg, während der Südkurier "die ausgeklügelte und gleichzeitig unaufgeregte Licht- und Videotechnik" positiv hervorhebt.

Info: Karten für die Andrew Lloyd Webber Musical Gala am 9. Februar 2024, in der Alten Mälzerei gibt es bei der RNZ im Mosbacher Gartenweg.