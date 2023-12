Eberbach. (stve/momo) Auch im November wurden beim Amt für öffentliche Ordnung am Leopoldsplatz einige Fundsachen abgeliefert. Die Besitzer können diese im Bürgerbüro wieder abholen.

Ein Armband, eine Bluse, Jacke, Hose und Schal liegen in der Kategorie Bekleidung bereit. Auch der Regenschirm ist noch funktionsfähig. Diverse Handys, eine Halskette und eine Münze harren ebenfalls ihrer Besitzer.

Ob ein Einkaufskorb vermisst wird, lässt sich bezweifeln, aber der verloren gegangene Ehering sollte wohl auffallen.

Der Eigentümer beziehungsweise Verlierer einer Fundsache kann innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntmachung des Fundes, seine Rechte an der Sache anmelden, oder diese beim Bürgerbüro während der Öffnungszeiten abholen.

Meldet er sich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist, so verliert er das Recht an der Sache. Das Eigentum an den Fundsachen geht dann nach Ablauf von sechs Monaten (bei Gegenständen bis 10 Euro sofort) auf den Finder über.