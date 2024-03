Von Peter Bayer

Eberbach. Jede Menge Feste und Veranstaltungen gibt es auch in diesem Jahr in Eberbach. Frühlingsfest, Kuckucksmarkt und Apfeltag locken dabei immer wieder aufs Neue Tausende Besucher in das Stauferstädtchen. Doch gibt es auch viele kleinere Aktivitäten.

Schon am zweiten Wochenende im März ist in Eberbach mit mehreren Veranstaltungen Einiges für die Bewohner aber auch die Gäste aus der Region geboten. Am Samstag, 9., und Sonntag, 10. März, findet jeweils von 10 bis 17 Uhr der traditionelle Ostermarkt des Lions-Clubs Eberbach in der Stadthalle statt. Nahezu 60 Aussteller präsentieren im Saal und auf der Empore kreatives Kunsthandwerk auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche: handbemalte Ostereier, Holzarbeiten, Schmuck, Naturseifen, Stofftiere und Porzellanpuppen, kreative Kleidung und Taschen, Töpfer- und Korbwaren. Die Bewirtung mit Getränken, kleinen Snacks, Kaffee und leckerem Kuchen übernimmt der Lions-Club. Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken in Eberbach und Umgebung zugute.

Bereits ab Freitagnachmittag, 8. März, gibt es auf dem Neuen Markt kulinarische Köstlichkeiten beim Streetfood Festival "Food-Days", das bis Sonntagabend geht. Die Eberbacher Werbegemeinschaft lädt beim verkaufsoffenen Sonntag zum entspannten Bummeln in ihren Geschäften ein.

Damit nicht genug beginnen am Samstag, 9. März, auch die Eberbacher Bärlauchtage. Bis 7. April stehen in der Gastronomie wieder kulinarische Gaumenfreuden mit dem markant riechenden Lauchgewächs auf der Speisekarte. An den Sonntagen 30. März und 7. April gibt es jeweils zwei kostenfreie geführte Wanderungen rund um den Bärlauch.

Auf den Plätzen der Altstadt findet am Wochenende 10. bis 12. Mai der Eberbacher Frühling mit vielerlei Aktivitäten für die ganze Familie und Livemusik statt. Die örtlichen Vereine sind mit zahlreichen Ständen vertreten, übernehmen die Verköstigung mit einem breit gefächerten Essensangebot und sorgen so für ein ganz besonderes Flair.

Nur gut einen Monat später stehen Fluss und Neckarlauer im Mittelpunkt. Am Wochenende 15./16. Juni beteiligt sich Eberbach an der Aktion "Lebendiger Neckar". Viele Attraktionen rund um, am und auf dem Neckar laden alle Altersgruppen zum Verweilen ein. Wie schon im Vorjahr finden an beiden Tagen auch wieder die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Stand Up Paddeln statt.

Das große Eberbacher Volksfest, der Kuckucksmarkt, findet in diesem Jahr vom 23. bis 27. August statt. Mit seinen vielen Schaustellern, Fahr- und Laufgeschäften und Händlern auf dem Festgelände in der Au wird er fünf Tage lang wieder Anziehungspunkt für viele Gäste aus nah und fern sein. Ein außergewöhnlicher Programmpunkt ist am letzten Tag sicher die Fleckviehrinderschau, an der die Landwirte aus der Region ihre Tiere bewerten lassen.

Für das "Bikeländ Festival" steht bereits der Termin fest. Die Bikerszene kann sich schon einmal das Wochenende 20. bis 22. September freihalten, um nach Eberbach zu kommen.

Auch der Herbst hat seine schönen Seiten. Und wenn das Wetter passt, werden am Sonntag, 20. Oktober, sicher wieder über 10.000 Besucher nach Eberbach kommen. An diesem Tag findet der Apfeltag statt, veranstaltet von der Eberbacher Werbegemeinschaft und der Stadt. Er lockt mit vielen Angeboten rund um den Apfel: ob frisch als Most, knackig in seiner Reinform lose und im Fünf Kilo-Pack, als Kuchen oder hochprozentiger. Dazu gibt es weitere Aktivitäten und Livemusik verschiedener Bands. Am Nachmittag haben auch wieder viele Geschäfte geöffnet.

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist weihnachtliche Stimmung angesagt. Vom 29. November bis 1. Dezember findet auf dem Neuen Markt der Eberbacher Weihnachtsmarkt statt. Zwei Wochen später, am Samstag, 14. Dezember, laden Lions und Rotarier wieder zum Ad(e)vent, dem Weihnachtswald auf dem Lindenplatz, ein. Dazwischen will die Eberbacher Werbegemeinschaft ebenfalls auf dem Lindenplatz einen Weihnachtszauber veranstalten.

Daneben gibt es im Jahreskalender verschiedene von der Stadt veranstaltete Führungen. Zum Beispiel "Die Route der Sandsteinbrüche", eine Reise durch die Erdgeschichte, am 17. März und 18. August. Nicht ganz so weit in der Geschichte zurück geht es beim "Leben im Mittelalter in der Stauferstadt Eberbach" am 7. April und 1. September durch die historische Altstadt.

Bei der geohistorischen Führung "Unbekannter Neckar" am 21. April und 11. August erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Fluss- und Talgeschichte des Neckars. "Wilde Weggesellen" heißt es am 3. Mai und 13. September. Kräuterführerin Esther Reinmuth berichtet über die Anwendungsmöglichkeiten der Pflanzen entlang des Wegesrands. Neu im Veranstaltungskalender ist die Führung "Auf den Spuren des Eberbacher Mineralwassers" für historisch Interessierte am 2. Juni und 28. Juli.

Dazu gibt es noch vom 6. April bis 2. November Nachtwächterführungen durch die romantische Altstadt, eine spannende Reise durch die Zeit mit Geschichten und Anekdoten. Einmal im Monat heißt es zudem "Eberbach wandert", wenn Dr. Susanna Büchner zu dreieinhalb bis sechs Stunden langen unterschiedlichen Touren einlädt.