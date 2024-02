Eberbach. Die Stadt Eberbach ist Teil des Projekts "Freiräume", welches in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis und der Metropolregion Rhein-Neckar durchgeführt wird. Das Projekt zielt darauf ab, leerstehende Ladenflächen in der Innenstadt wieder zu beleben. Als Teil dieses Projekts entsteht derzeit in der Kellereistraße 19 eine vielseitig nutzbare Werkstatt, die als Treffpunkt für eine Repair Café-Initiative dienen soll, teilt die Stadt mit.

Das Repair Café ist eine Initiative, die Veranstaltungen organisiert, bei denen defekte Alltagsgegenstände in angenehmer Atmosphäre gemeinschaftlich repariert werden. Hier haben Menschen mit geringem Reparatur-Know-how die Möglichkeit, auf Unterstützung durch Fachleute zu treffen. Zu den reparierten Gegenständen zählen elektrische und mechanische Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Textilien, Fahrräder, Spielzeuge und vieles mehr.

Das Repair Café sucht noch engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich für diese Tätigkeiten interessieren. Interessierte können sich bei Anton Fleischmann, E-Mail klimaschutz@Eberbach.de, Telefon 06271/87209, melden.

Darüber hinaus ist das Repair Café dankbar für Werkzeugspenden. Das Ziel dieser Initiative ist es, die Nutzungsdauer von Gebrauchsgütern zu verlängern, Müll zu vermeiden, Ressourcen zu schonen und Strategien der geplanten Obsoleszenz praktisch zu umgehen.

Die Veranstaltungen des Repair Cafés bieten auch Raum für Geselligkeit. Durch gemeinsame Aktivitäten entstehen Bekanntschaften, Ideen werden ausgetauscht und Netzwerke gebildet. Daher sind Kaffee und Kuchen ebenso wichtig wie Schraubenzieher und Lötkolben

Info: "Freiräume" ist ein Projekt im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities. Gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.