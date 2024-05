Von Ann-Kathrin Frei

Schwarzach. Das Wetter hätte nicht besser sein können: Sonnenschein und (später) sommerliche Temperaturen waren genau das Richtige für die Eröffnung des Schwarzacher Freibades. Kein Wunder also, dass sich auch gleich zum offiziellen Start in die Saison am vergangenen Sonntagmorgen die ersten Badegäste im doch noch kühlen Nass die erste Erfrischung