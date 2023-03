Ich meine, dass es eine Kombination war, also eine Stoffhose und ein Sakko. An was ich mich gut erinnern kann: Die Bürgermeister hatten damals einen Baumstamm zum Durchsägen mitgebracht.

Und was trugen Sie vor mehr als 17 Jahren am Tag Ihres Dienstantritts?

Das trägt Brötel übrigens auch an diesem Tag. Während der närrischen Zeit sieht man ihn vor allem in seiner Heimatstadt in Kostüm oder im farbenfrohen Huddelbätz-Gewand.

Die Dienstkleidung natürlich. Ich lebe aber schon absolut in zwei Welten: Zu Hause trage ich am liebsten Jogginghose und Weste, privat Jeans und Freizeithemd – übrigens auch im Landratsamt, wenn ich einmal keine Termine habe. Ansonsten natürlich Anzug, Hemd, Krawatte.

Was haben Sie denn so in Ihrem Kleiderschrank?

Ich bin mir sicher, dass das nicht der Fall ist. Der größte Verlust, den ich bei meiner Heirat vor 33 Jahren hinnehmen musste, war allerdings mein Thermomantel und mein braunkarierter Lieblingspullover. Beide haben dem Urteil meiner Frau nicht standgehalten. Ansonsten trage ich im Dienst "Berufskleidung": Früher in der Justiz war es die Robe, da gibt es nichts zu wählen. Ich habe sie übrigens heute noch. Von dem, was ich sonst dienstlich trage, glaube ich aber nicht, dass es die Optik beeinflusst.

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Es war ein interessantes Experiment, das Fränzi Kühne – Journalistin und einst jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands – während der Corona-Pandemie umsetzte. Sie stellte Männern Fragen, die sonst nur Frauen gestellt werden. Fragen, die Journalisten und Journalistinnen ihr gestellt hatten. Dr. Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, hat sich solchen Fragen im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung ebenfalls gestellt.

Haben Ihre optischen Attribute Ihre Karriere beeinflusst?

Ich bin mir sicher, dass das nicht der Fall ist. Der größte Verlust, den ich bei meiner Heirat vor 33 Jahren hinnehmen musste, war allerdings mein Thermomantel und mein braunkarierter Lieblingspullover. Beide haben dem Urteil meiner Frau nicht standgehalten. Ansonsten trage ich im Dienst "Berufskleidung": Früher in der Justiz war es die Robe, da gibt es nichts zu wählen. Ich habe sie übrigens heute noch. Von dem, was ich sonst dienstlich trage, glaube ich aber nicht, dass es die Optik beeinflusst.

Was haben Sie denn so in Ihrem Kleiderschrank?

Die Dienstkleidung natürlich. Ich lebe aber schon absolut in zwei Welten: Zu Hause trage ich am liebsten Jogginghose und Weste, privat Jeans und Freizeithemd – übrigens auch im Landratsamt, wenn ich einmal keine Termine habe. Ansonsten natürlich Anzug, Hemd, Krawatte.

Das trägt Brötel übrigens auch an diesem Tag. Während der närrischen Zeit sieht man ihn vor allem in seiner Heimatstadt in Kostüm oder im farbenfrohen Huddelbätz-Gewand.

Und was trugen Sie vor mehr als 17 Jahren am Tag Ihres Dienstantritts?

Ich meine, dass es eine Kombination war, also eine Stoffhose und ein Sakko. An was ich mich gut erinnern kann: Die Bürgermeister hatten damals einen Baumstamm zum Durchsägen mitgebracht.

Sind Sie ein Vorbild für (junge) Männer?

Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das müsste man schon die "jungen Männer" fragen. Ich glaube aber, ich kenne die Antwort. Für die wäre ich schon deshalb im Zweifel kein Vorbild, weil ich sehr diszipliniert lebe und sehr früh aufstehe. Die Jungen haben da von Work-Life-Balance eine etwas andere Vorstellung.

Im Gespräch erzählt Brötel, dass er jeden Morgen um 4.20 Uhr aufsteht. Ursprünglich tat er das gemeinsam mit seiner Frau, wenn diese Frühdienst im Krankenhaus hatte. Inzwischen nutzt er die Zeit, um seine Reden zu schreiben, E-Mails und Briefe zu beantworten.

Suchen Männer Ihren Rat?

Insbesondere Männer, die Bürgermeister werden wollen, tun das durchaus ab und zu. Denen konnte ich auch schon das eine oder andere Mal Ratgeber sein. Vor einer Landratswahl war es hingegen noch nie der Fall. Da ist die Situation aber schon auch eine andere, weil man ja vom Innenministerium zugelassen werden muss. Ich habe umgekehrt aber schon Männer und auch Frauen gefragt, ob sie nicht Landrat werden wollen, wenn Positionen frei werden.

Und wer ist Ihnen Vorbild?

Ich habe nie nach Vorbildern gesucht, schon gar nicht in der Politik, im Sport oder im Showbusiness. Für mich waren und sind aber meine Eltern Vorbilder. Sie haben mir viel Positives mitgegeben. Der Bekanntheitsgrad und die positive Wahrnehmung meines Vaters haben mir viel geholfen – gerade als ich mich in Buchen um das Bürgermeisteramt beworben habe. Meine Eltern sind beide leider bereits lange tot, aber, das, was sie mir gegeben haben, das ist geblieben. Das versuche ich auch, unseren Kindern weiterzugeben.

Was können Sie, was (junge) Frauen nicht können?

Frauen können alles, was Männer können. Da sehe ich keine Differenz. Und wenn ich jetzt speziell jüngere Frauen und Männer sehe: Die können viele Dinge, die umgekehrt ich nicht kann. Alles, was das Digitale betrifft, da sind Jüngere viel mehr verwurzelt als ich es bin. Und: auch im Technischen sind Jüngere fitter.

Im Gegenzug habe ich als Älterer natürlich mehr Erfahrung und ein großes Netzwerk an Kontakten – das sind Dinge, die ich aber auch nur deshalb voraushabe, weil sie sich ein Jüngerer erst erarbeiten muss. Aber wenn es rein ums Können geht: Es können alle alles!

Brötel erzählt auch aus seinem Privatleben. Überhaupt ist dieses Interview von einer sehr offenen Atmosphäre geprägt. An dieser Stelle erzählt er von seinem Sohn: Als dieser 13 Jahre alt war, erhielten Brötels ein neues Festnetztelefon. "Ich würde heute noch vor der Bedienungsanleitung sitzen", meint er ehrlich. Sein Sohn habe das Gerät dann zügig eingerichtet.

Und warum gibt es dann so wenige Frauen, die Landrätin sind? Es sind ja schließlich nur drei in ganz Baden-Württemberg...

Das ist eine Frage, auf die ich selbst keine Antwort habe. Es ist ja ganz generell so, dass viel zu wenige Frauen in der Politik sind. Und da, wo weniger Frauen sind, gibt es dann im Zweifel auch weniger Kandidatinnen für solche Ämter. Vielleicht ist das ein Erklärungsansatz.

Ist es vielleicht von Vorteil, in der Verwaltung ein Mann zu sein?

Warum? Ich erlebe meine Kolleginnen im Landratsamt als extrem gut qualifiziert. Aber rein von den Zahlen her betrachtet, ist das Führungsteam in der Tat immer noch männerdominiert. Wir hatten ja bisher leider auch nur eine einzige Bürgermeisterin hier im Kreis.

Wie ist das im Landratsamt, wer besetzt die Führungspositionen?

Wir haben ein Defizit bei Frauen in Führungspositionen, ganz eindeutig. Und das, obwohl wir in der Belegschaft eine weiblich dominierte Verwaltung sind. Renate Körber ist die einzige Dezernentin, und auch in der nächsten Reihe fehlen immer noch mehr Frauen in Führungspositionen.

Ich habe aber sogar schon ein paar Mal Frauen auch regelrecht dazu motivieren müssen, sich auf eine Führungsposition zu bewerben. Frauen trauen sich diese Positionen leider oft nicht zu – aus welchen Gründen auch immer. In der Praxis zeigen sie dann nämlich, dass sie es klasse können.

Sie sollten es aber?

Unbedingt. Auf mich wirkt es, als hätten sie Hemmungen. Dabei kennen sie ihr Fachgebiet aus dem FF. Wir haben im Landratsamt deshalb auch zahlreiche Teilzeitmodelle. Ich bin der Meinung, dass es keine Stelle gibt, die nicht teilbar wäre. Es ergeben sich dadurch zwar immer zugleich neue Schnittstellen, ja, es ist auch ein Mehraufwand – aber es ist nicht unlösbar. Und eigentlich geht es auch nicht anders, denn bei den Frauen liegt ein riesiges Potenzial. Die Gesellschaft kann darauf gar nicht verzichten, das können wir uns schlicht nicht leisten.

Braucht die Verwaltung vielleicht eine Frauenquote?

Aus meiner Sicht braucht es die nicht. Wenn ich Frau wäre, würde ich mir auch nicht nachsagen lassen wollen, die "Quotenfrau" zu sein. Aber natürlich hat die Quote Appellcharakter und weist auf ein Defizit hin. Sie zeigt, dass sich etwas ändern muss. Aber krampfhaft nach einer Quote zu wählen und Ämter und Posten zu besetzen, das würde ich nicht so sehen. Man sollte die Möglichkeiten schaffen, dass Frauen in Führung gehen können.

Wir haben mit den Kliniken zusammen rund 2200 Mitarbeitende. Wer, wenn nicht wir, sollte Führung in Teilzeit möglich machen? Wir können so etwas gestalten, dafür haben wir zig Arbeitszeitmodelle. Und dann kommt natürlich das mobile Arbeiten dazu. Das hat durch Corona einen richtigen Schub bekommen. Spannenderweise waren es aber die jungen Frauen, die dann schnell wieder zurück in die Präsenz wollten. Aber auch da müssen wir als großer Arbeitgeber natürlich vorausgehen.

In Mosbach müssten wir eigentlich dringend bauen, und wenn wir das tun, dann werden wir sicher anders bauen als früher. Nämlich so, dass ein Großteil der Arbeitsplätze nicht mehr fest zugeordnet wird. Da müssen auch wir zu anderen, zu flexibleren Lösungen kommen.

Wie haben Sie denn Familie und Karriere unter einen Hut gebracht?

Als unsere Tochter auf die Welt kam, war ich noch in der Justiz. Meine Frau ging dann in den Nachtdienst, ich war abends zu Hause. Das war bei unserem Sohn schon anders, da war ich als Bürgermeister bei weitem nicht mehr so viel verfügbar. Aber ich war stattdessen wenigstens noch vor Ort berufstätig, konnte in der Regel zum Mittagessen zu Hause sein, die Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringen. Aber es ist natürlich richtig, dass das keine gleichberechtigte Erziehungsarbeit war. Meine Frau hat das alleine gemanagt.

Wie hat denn Ihr berufliches Umfeld auf Ihre Vaterschaft reagiert?

1992 war ich noch Richter in Tauberbischofsheim. Und an einem Freitag kam dann der Anruf meiner Frau. Ich hatte den ganzen Morgen verhandelt und am Nachmittag einen komplizierten Fall mit einer Vielzahl von Zeugen auf der Tagesordnung. Meine Richterkollegin musste den Fall aus dem Stegreif übernehmen und hat es dann sogar geschafft, dass die Parteien sich vergleichen. Ich bin derweil ins Auto und rasch nach Buchen gefahren. Dieser Tag bleibt mir sicher immer wie eingebrannt. Aber: ich war noch rechtzeitig für den Kreißsaal da.

Familie und eine Spitzenposition in der Verwaltung, geht das dann überhaupt?

Wir haben uns bewusst dafür entschieden. Ich hatte ja stark auf die Justiz gesetzt, und bin diesen Weg auch lange gegangen.

Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe war Brötel Persönlicher Referent des Präsidenten, sein ambitioniertes Ziel: vielleicht Bundesrichter werden.

Und warum sind Sie nicht dabei geblieben?

Ich habe darauf hingearbeitet, Karriere in der Justiz zu machen, auch weil das Freiheiten und freie Zeiteinteilung zulässt. Die Zeit am Bundesgerichtshof hat mich dann aber doch sehr ernüchtert. Die Justiz war ein sehr einsames Geschäft, man war in aller Regel Einzelkämpfer. Ich habe mich deshalb dann bewusst für die Kommunalverwaltung entschieden, und das habe ich bis heute nicht bereut.

Ich wollte näher bei den Menschen sein, ich mag den Kontakt mit Menschen, ich suche ihn sogar regelrecht. Deshalb gehe ich viel auf Veranstaltungen. Aber mir ist bewusst, dass das immer eine Belastung für die Familie war und ist.

Die haben Sie aber aus Ihren Verpflichtungen immer rausgehalten....

Wir haben das komplett getrennt, und ich bin überzeugt, dass das eine kluge Entscheidung war. Wenngleich man sich da anfangs schon auch mal rechtfertigen musste. Die Kinder haben teilweise aber doch unter meinem Amt gelitten. Und heute ist es so, dass meine Frau dann zu Terminen mitgeht, wenn sie es möchte, aber ganz bestimmt nicht regelhaft. Für uns war immer klar: Gewählt ist einer, und nicht die ganze Familie.

Mussten Sie denn persönliche Opfer bringen?

Persönliche Opfer bringe ich im Grunde jeden Tag. Ich lebe extrem fremdbestimmt, bekomme meine Termine von außen diktiert. Um 4.20 Uhr stehe ich auf. Ich brauche diese Zeit aber zwingend, weil ich sonst nicht rumkäme. Ich mache nie mehr als zwei Wochen Urlaub, zahlreiche Urlaubstage verfallen regelmäßig.

Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Ich möchte nicht jammern, ich mache das alles auch heute immer noch sehr gerne. Es motiviert mich, zu sehen, wenn Menschen etwas auf die Beine stellen, selbst auch Teil davon zu sein. Und: Es gibt im Neckar-Odenwald-Kreis wirklich viele tolle Menschen.

Zum Abschluss die Frage: Wie hat sich dieses Interview für Sie angefühlt?

Es war eine spannende Erfahrung. Mit persönlichen Dingen bin ich schon immer offen umgegangen. Aber es ist ein Perspektivwechsel, und den sollten wir alle vielleicht öfter machen. Denn so ein Wechsel der Blickrichtung ist hilfreich und gut!

Die Vita von Dr. Achim Brötel

Nach dem Abitur 1982 ging es für ihn zum Grundwehrdienst, dann zum Studium der Rechtswissenschaften (1983–1988) in Würzburg und Heidelberg. Er schloss 1988 mit der ersten juristischen Staatsprüfung an der Universität Heidelberg ab, 1990 promovierte er, 1992 folgte die zweite juristische Staatsprüfung.

Als Zivilrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim trat er in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg ein. Im Februar 1993 wechselte er zur Staatsanwaltschaft Mosbach, im November 1993 wurde er an das Justizministerium Stuttgart abgeordnet.

Als Referent und stellvertretender Referatsleiter war er bis 1997 für den Bereich Personal, Organisation und Haushalt zuständig. Im April 1997 wurde er zum Richter auf Lebenszeit ernannt und als persönlicher Referent des damaligen Präsidenten Karlmann Geiß an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe abgeordnet.

1998 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Buchen gewählt. Darüber hinaus zog er bei der Kreistagswahl 1999 in den Kreistag ein. Der Kreistag wählte Brötel 2005 zum Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, in diesem Amt wurde er nun bereits zweimal bestätigt.