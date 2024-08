Neckarelz. (lah) Dem keltischen Glückskleeblatt blieb die zehnte Auflage von Folk am Neckar am zweiten Festivaltag treu. Vier Bands aus vier Ländern traten an, als willkommene "Wiederholungstäter" entpuppten sich Napaea aus Graz (erstmals 2022) und Mànran. Die "Superstars aus Schottland" hatten bereits beim allerersten F.A.N. auf der Bühne gestanden. Aus Irland reisten The Jeremiahs an, aus

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote