Möglichst bald sollen die ersten Flüchtlinge einziehen

Mosbach. (schat) Auf dem Areal der Johannes-Diakonie in Mosbach ist die Einrichtung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete vorgesehen. Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises informierte als Untere Aufnahmebehörde am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus über die Unterkunft, die man im derzeit leer stehenden "Haus Reh" mit bis zu 90 Personen belegen will.

"Der Druck ist