Von Heiko Schattauer

Mosbach. Zu einer Sitzung, "wie sie nur alle fünf Jahre stattfindet", begrüßte Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp am Montagabend in der Alten Mälzerei neben ausgesprochen vielen Gemeinderatsmitgliedern auch zahlreiche Gäste. Die große Präsenz in den Rats- und Besucherreihen erklärte sich durch den fließenden Wechsel, der im Rahmen der öffentlichen