Walldürn. (ankf) O du fröhliche, o du selige ... lichterlose Walldürner Innenstadt. Die Weihnachtsbäume in Walldürn sind kahl. Lediglich eine schwache Lichterkette "schmückt" die Krippe. Der Nussknacker, der in vergangener Zeit heiß begehrtes Diebesgut war, versteckt sich im Dunkeln. Das Stadt- und Wallfahrtsmuseum, das ohnehin baufällig ist, verbirgt seine Makel in der Finsternis der Nacht,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote