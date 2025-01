Von Ralf Scherer

Walldürn. Aufmerksamen Passanten und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass am Donnerstagmittag ein Brand in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Altheimer Straße keinen deutlich größeren Schaden angerichtet hat. Von einem stark beschädigten Mähdrescher abgesehen, blieben mehrere andere in dem Gebäude abgestellte Fahrzeuge und Maschinen unversehrt. Die Scheune selbst wurde nach bisherigen Erkenntnissen nur geringfügig in Mitleidenschaft gezogen. In einer ersten Einschätzung bezifferte die Polizei den gesamten Schaden auf rund 80 000 Euro.

Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer hatten gegen 13 Uhr bemerkt, dass schwarzer Rauch aus der Scheune quoll und verständigten die Leitstelle. Als die ersten Einsatzkräfte der Walldürner Feuerwehr eintrafen, stand ein Hinterrad des Mähdreschers in Flammen. Um die Versorgung mit Löschwasser auf dem etwas abgelegenen Anwesen sicherstellen zu können, war die Alarmierung zwischenzeitlich auf nahezu alle Walldürner Abteilungswehren sowie die Feuerwehren aus Buchen und Höpfingen ausgeweitet worden. Rund 25 Fahrzeuge und gut 100 Feuerwehrleute standen innerhalb kurzer Zeit bereit, mussten größtenteils aber nicht mehr eingreifen.

Als mehrere Feuerwehrleute mit rußgeschwärzten Uniformen die Scheune verließen, war es ihnen zuvor gelungen, das Feuer zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf die Scheune und das unmittelbar angrenzende Strohlager zu verhindern. Mit einem Schlepper zogen sie schließlich den Mähdrescher ins Freie und kontrollierten von der Drehleiter aus, ob es an dem landwirtschaftlichen Großgerät noch Glutnester gibt.

Mit der Arbeit der Einsatzkräfte zeigte sich der Walldürner Feuerwehrkommandant Sascha Dörr sehr zufrieden. Er sprach von großem "Glück im Unglück" für den Eigentümer des Anwesens. Mit Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr war er sich einig: "Das hätte auch ganz anderes ausgehen können. Nur wenige Minuten später, und die Scheune wäre wohl nicht mehr zu retten gewesen."

Ausgelöst wurde das Feuer vermutlich durch Schweißarbeiten an dem Mähdrescher. Die genauen Umstände sind nach Auskunft der Polizei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Einsatzkräfte des DRK vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 2. Januar 2025, 16.45 Uhr