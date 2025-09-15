Osterburken. (dany) Aufregend gestaltete sich am Montag für viele Schüler und Lehrer der Schulstart nach den großen Ferien an der Realschule Osterburken. So ertönte ein Feueralarm und die Schüler mussten schnell und geordnet aus dem Anbau evakuiert werden.

Gegen 9.30 Uhr meldete die Polizei einen Dachstuhlbrand beim Anbau der Realschule in der Hemsbacher Straße. Das Ausmaß sei bislang unbekannt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Abfalleimer vermutlich aufgrund einer weggeworfenen Zigarette ziemlich viel Rauch entwickelt und die Bauarbeiter auf dem Nachbargrundstück die Feuerwehr alarmiert hatten.

Ort des Geschehens

Dieses kleine Feuer im Mülleimer konnte jedoch schnell gelöscht werden, und niemand kam zu Schaden.