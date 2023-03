Nach der Begrüßung der Ehrenmitglieder, Ehrenpräsidenten und des Elferrats holte Hofmarschall Luca Welscher mit zwei Gardemädchen den Schirmherrn der Veranstaltung, Bürgermeister Christian Stuber, in die Bütt. In gut gereimten Versen beschäftigte er sich mit einem fiktiven Anruf, in dem Gesundheitsminister Lauterbach seine persönliche Anwesenheit im Ort androhte, falls sein Gesundheitskonzept nicht umgesetzt werde. Allerdings konterte Stuber diese Drohung mit der Maßnahme, dass in Neckarzimmern der Schwerpunkt der Impfkampagne auf eine Schluckimpfung mit Hochprozentigem gelegt werde.

Neckarzimmern. Der Abend stand unter dem Motto "Manege frei im Circus Cimbria". Hierzu war der Saal in der Turn- und Festhalle in Neckarzimmern festlich ausgeschmückt worden – mit liebevoll gestalteten Bildern von Karnevalsszenen. Eingefunden hatten sich zahlreiche Gäste, um gemeinsam mit den Mitgliedern der Neckarzimmerner Faschingsgemeinschaft zu feiern.

Von Bernd Kühnle

Schon beim Einmarsch des Elferrats, der Garde, des Tanzmariechens und der Zwergengarde hielt es die Zuschauer nicht auf den Sitzen, sie begleiteten die Karnevalisten mit rhythmischem Klatschen und enthusiastischen Beifallsrufen zu der Begleitmusik von "Blue Notes" durch den Saal. Präsident Tobias Kellner hieß die Gäste willkommen und überließ die Bühne den Damen der Prinzengarde, die einen mit den Trainerinnen Cathrin Bär und Ramona Weiss einstudierten Gardetanz auf die Tanzfläche zauberten. Dafür wurden sie mit einem heftigen und herzlichen Beifall der Zuschauer und einer "Rakete" belohnt.

Nach der Begrüßung der Ehrenmitglieder, Ehrenpräsidenten und des Elferrats holte Hofmarschall Luca Welscher mit zwei Gardemädchen den Schirmherrn der Veranstaltung, Bürgermeister Christian Stuber, in die Bütt. In gut gereimten Versen beschäftigte er sich mit einem fiktiven Anruf, in dem Gesundheitsminister Lauterbach seine persönliche Anwesenheit im Ort androhte, falls sein Gesundheitskonzept nicht umgesetzt werde. Allerdings konterte Stuber diese Drohung mit der Maßnahme, dass in Neckarzimmern der Schwerpunkt der Impfkampagne auf eine Schluckimpfung mit Hochprozentigem gelegt werde.

Besonderen Beifall fand seine Vorstellung des Elferrats, bei der er jedes Mitglied treffend und liebevoll charakterisierte, ehe der Vortrag mit einem Hinweis auf die Feier zum 1250-jährigen Bestehen der Gemeinde schloss.

Nachdem auch die Zwergengarde ihr von Silas Debus unterstütztes Tanzprogramm vorgestellt hatte, kam leichte Trauer im Saal auf, denn Mirjam Kellner, die ihr Amt als Trainerin 25 Jahre lang immer mit großem Engagement, Sachverstand und Enthusiasmus ausgeübt hatte, beendete ihre erfolgreiche Arbeit. Im nächsten Programmpunkt wussten die "Zirkusartisten" Ralph und Jan Heinrich über zahlreiche Geschichten zu berichten, die sich im Ort zugetragen hatten. So erheiterten eine vertauschte Jacke und ein vertauschter Gutschein das Publikum ebenso wie ein "Anschlag" auf die Fußballer des Vereins Phönix, ein vergessener Geldbeutel oder ein Hightech-Gerät als Briefkasten.

Eine Schunkelrunde leitete zum zweiten Auftritt der Zirkusartisten über, die mit zwei Löwen und einem Eisbären Dressurkunststückchen zum Besten gaben und durch laute Zugabe-Rufe ihre Artistik noch einmal unter Beweis stellen mussten. Auch die "Rockerkids" zogen das Publikum mit mitreißenden Rhythmen in ihren Bann, ehe eine überraschende Stuntman-Show die Gäste zum Toben brachte. Hierbei schoss eine Kanone eine "menschliche Kanonenkugel" in den Raum, die urplötzlich am anderen Saalende wieder auftauchte.

Wortspiele von "Jo vom Oberdorf", die fein durchsetzt mit Gendering und Wokeness einen ausgefeilten Umgang mit der deutschen Sprache bewiesen, steigerten die gute Laune und boten einen guten Übergang zum Auftritt von Tanzmariechen Sophia Keil (Trainerinnen Jana Gryliki, Evi Welscher). Sie wirbelte mit artistischen Sprüngen, Spagaten, Bogengängen und Überschlägen über die Bühne und leitete temperamentvoll in die Pause. Leider musste die Darbietung der Guggenmusik entfallen, aber Tobias Kellner sorgte mit seinem temperamentvoll vorgetragenen Auftritt dafür, dass sofort wieder beste Stimmung durch den Saal wogte.

Nach dem "Lichtertanz" des Elferrates (Trainerin Melanie Appel) bewarben sich Melanie Appel, Sandra Pflaum, Simone Angstmann und Frank May als Mitglieder beim Circus Cimbria. Allerdings konnten die Einlagen der Skaterin und der Primadonna ebenso wenig überzeugen wie die Schaukelpferd-Reiterin und der Schlangenbändiger, sodass kein Engagement zustande kommen konnte.

Die Elferräte lieferten eine ausgefeilte Bären-Zirkusnummer, mit der sie das Publikum von den Sitzen rissen. Foto: Bernd Kühnle

Nach dem Dank des Präsidenten an das Dekoteam konnte die Bärentruppe (Trainerinnen Laura und Marion Knopf) noch einmal eine circensische Höchstleistung vorführen, ehe "die Hebter" ("Hebter scho g’hert?") Tobias Bär, Frank Hemberger und Florian Kellner mit Dorfgerüchten weitere Lachsalven aus den Zuhörern herauskitzelten. Mit der "Zirkusartistenshow 4" und dem Showtanz der Prinzengarde schloss das offizielle Programm ab und leitete lang anhaltende Barerlebnisse ein.