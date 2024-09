Mosbach. (RNZ/stm) Die Stadt Mosbach beteiligt sich im Rahmen der derzeit laufenden "Fairen Woche" an der Sammelaktion "Die Handy-Aktion Baden-Württemberg" der Initiative Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg sowie diverser Organisationen aus Kirche und Zivilgesellschaft in Kooperation mit der Deutschen Telekom Technik GmbH. Die Stadt Mosbach hat im Technischen Rathaus, im Verwaltungsbau am Marktplatz, in der Mediathek im Gartenweg sowie in den Verwaltungsstellen Sammelboxen bereitgestellt, in die noch bis zum 8. Oktober gebrauchte Mobiltelefon eingeworfen werden können.

Smartphones und Handys gehören schon lange zum Alltag. Sie werden jedoch im Durchschnitt nur 18 bis 24 Monate genutzt und landen dann häufig in der Schublade. Allein in Deutschland liegen einer Studie zufolge rund 200 Millionen Mobiltelefone ungenutzt herum.

Durch die Sammelaktion gebrauchter Mobiltelefone sollen wertvolle Ressourcen wie Kupfer, Kobalt, Silber, Gold und Palladium erhalten werden. Durch ein geordnetes Recycling der ausgedienten Mobiltelefone können die wertvollen Rohstoffe in den Produktionskreislauf zurückgelangen. Der Erlös der Handy-Aktion Baden-Württemberg fließt in drei nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika.

Vor dem Einwurf von Handys müssen Akkus sowie Sim- und Speicherkarten entfernt werden. Geräte mit fest eingebautem Akku bitte über den stationären Handel recyceln lassen.

Parallel dazu können sich alle in der Mediathek anhand eines Handy-Parcours über den nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen am Beispiel von Handys informieren. Auch konkrete Beispiele zur Umsetzung beziehungsweise Problemlösung werden gegeben.

Info: www.handy-aktion.de