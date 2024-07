Von Uwe Köbler

Fahrenbach. Auch nach 24 Jahren im Amt gibt es für einen Bürgermeister noch Premieren. Das durfte am Samstag Fahrenbachs Bürgermeister Jens Wittmann erfahren, denn am Ende seiner dritten Amtszeit (er bewirbt sich gerade für eine vierte Amtsperiode) durfte er zum ersten Mal in Fahrenbach zum Fassanstich schreiten.

Grund war das erste Fahrenbacher