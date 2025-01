Trienz. (kö) Wer auf der Suche nach einem Speckstein-, Kamin- oder Kachelofen ist, wer Kaminanschlüsse, Kernbohrungen oder Ähnliches braucht, oder wer seinen vorhandenen Ofen warten oder reparieren lassen will, findet nun eine neue Anlaufstelle: Zimmerecke 1 in Fahrenbach-Trienz. Dort, direkt in der Trienzer Ortsmitte, hat Marko Himon sein neues Ofenstudio eingerichtet.

