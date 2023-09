Fahrenbach. (kö) Die Gemeindeverwaltung Fahrenbach weist in Abstimmung mit dem Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises zum wiederholten Male darauf hin, dass am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, die Landesstraße L525 von Sattelbach (Kreuzung Wanderbahn) bis zur Abzweigung Trienz komplett gesperrt wird.

Wegen der nötigen Vorarbeiten (Fräsen, neue Anschlüsse innerorts) kommt es allerdings schon ab kommenden Mittwoch, 6. September, zu Behinderungen, wie die Gemeindeverwaltung nun mitteilt. Der überörtliche Verkehr wird deshalb bereits ab Mittwoch über Lohrbach, Weisbach, Wagenschwend, Robern bzw. über Trienz, Muckental, Dallau großräumig umgeleitet.

Das beeinträchtigt auch den Busverkehr: So werden die Busse der Linie 832 von Mosbach-Fahrenbach-Trienz-Limbach-Mudau sowie das Ruftaxi an den Wochenenden 9. und 10. September sowie 16. und 17. September Fahrenbach nicht anfahren. An diesen beiden Wochenenden wird in Sattelbach nur die Haltestelle "Lohrbacher Straße" bedient.

Die BRN hat die Umleitungsstrecke wie folgt festgelegt: Sattelbach über die Muckentaler Straße und die L615 nach Muckental und Trienz. Innerhalb von Fahrenbach sind die Busse an den Werktagen auf Umleitungsrouten unterwegs, sodass es zu Verspätungen kommen kann. Ersatzhaltestellen im Ostring bzw. in der Bahnhofstraße werden eingerichtet.

Um den Umleitungsverkehr aufrechterhalten zu können, müssen in einigen Straßen (Adolf-Weber-Straße, Bahnhofstraße und Ostring) Parkverbote eingerichtet werden, die beschildert und dann auch kontrolliert werden. "Die Fahrenbacher Geschäfte, Betriebe, Tankstelle, Praxen und Apotheke können während der laufenden Vorarbeiten bei Bedarf über innerörtliche Umleitungsrouten erreicht werden", versichert die Verwaltung in ihrer Mitteilung. Allerdings wurden teilweise die Öffnungszeiten für die Bauphase angepasst beziehungsweise verkürzt.