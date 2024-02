Fahrenbach. (kö) Die Fahrenbacher, Roberner und Trienzer Bevölkerung ist an der künftigen Gemeindeentwicklung interessiert. Das wurde nicht zuletzt bei der Bürgerinformation Anfang der Woche im Bürgerzentrum am Limes in Fahrenbach deutlich. Über 70 Männer und Frauen fanden sich dort auf Einladung der Gemeinde ein, um den Ausführungen von Nadia Kasper-Snouci von der KE zu folgen – und in den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote