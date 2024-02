Von Adrian Brosch

Schwomeri. "Helau, ihr Faschenachter, seid bereit für die fünfte Jahreszeit!": Schon in seiner Begrüßung drehte Andreas Michel kräftig an der Stimmungsschraube, als er am Freitag die erste der beiden furiosen Prunksitzungen der FG "Lustige Vögel" Schweinberg eröffnete – und ehe man sich versah, marschierte auch schon der Hofstaat ins närrische Vogelnest