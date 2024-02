Hardheim. (adb) Die FG "Hordemer Wölf" geht voller Schwung und Vorfreude sowie mit "Wölfe Hujauf" in die fünfte Jahreszeit. Der absolute Höhepunkt wird der große Umzug am Fastnachtssonntag, 11. Februar, sein, zu dem wieder mehrere Tausend Zuschauer im närrischen Wolfsheim erwartet werden. Los geht es mit der Umzugsaufstellung in der Roten Au, wo ab 12 Uhr die ersten närrischen Gäste aus dem Hardheimer Umland erwartet werden.

Dabei ist es den Verantwortlichen der FG wichtig, dass kein Besucher hungrig oder durstig nach Hause gehen muss. Bei der Umzugsaufstellung und entlang des Umzugswegs sorgen deshalb zahlreiche Verpflegungsstände für das leibliche Wohl der Gäste. Eine feste Institution ist der mobile Wurstwagen der FG, der vor dem Umzug eine entsprechende Stärkung der Zuschauer mit besten Hordemer Bratwürsten vom neuen Grillrad garantiert.

Der närrische Gaudiwurm zieht dann ab 14.11 Uhr über die Rote Au, die Würzburger Straße, den Marktplatz und die Wertheimer Straße am Krankenhaus vorbei zum Schlossplatz. Zahlreiche Zugnummern aus nah und fern sorgen bei dem närrischen Defilee für eine tolle Unterhaltung der Besucher.

Auf dem Schlossplatz ist ebenso einiges geboten. Zunächst übernehmen ganz traditionell die beteiligten Blaskapellen und geben ein närrisches Platzkonzert. Anschließend garantiert der Mottowagen aus Pülfringen mit DJ Tommy bis in die Abendstunden für die musikalische Unterhaltung der Besucher. So klingt der Umzug mit einem fastnachtlichen "Open-Air-Event mit Mega-Lichtshow" aus. Die Hordemer Wölf selbst haben ihre Bar in der Mitte des Platzes positioniert, um der traditionellen Party nach dem Umzug weiteren "Drive" zu geben. Für die Verpflegung sorgen der Wurstwagen und ein Essensstand der FG.

Die Verkehrsführung beim Fastnachtsumzug der FG "Hordemer Wölf" am Fastnachtssonntag ist geregelt, um ein reibungsloses Durchkommen von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen zu gewährleisten. Deshalb wird der überörtliche Verkehr bereits weiträumig umgeleitet. Die Bevölkerung sollte sich auf Behinderungen einstellen. Ab 13.30 Uhr wird die Zufahrt nach Hardheim nicht mehr möglich sein. Dazu wird an den Zufahrtsstraßen aus Richtung Miltenberg, Wertheim, Buchen und Tauberbischofsheim vollständig abgesperrt. Die Absperrungen werden zudem eine Behinderung des innerörtlichen Verkehrs zur Folge haben.

Parkmöglichkeiten für auswärtige Besucher gibt es am Rewe-Markt, am Sportplatz, am Norma und auf dem Parkplatz der Firma Eirich. Die Umleitungswege der früheren Jahre (Riedstraße, Doggenbrunnen etc.) müssen freigehalten werden. Die Ordnungskräfte sind angewiesen, dabei keinerlei Ausnahmen zuzulassen.

Info: Die Straßensperrungen werden gegen 16.30 Uhr aufgehoben.