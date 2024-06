Oberzent. (alr) Da die Gemeinde in Hessen ist, wurde in Oberzent am Sonntag, 9. Juni, nur das Europaparlament gewählt. Dabei lag die Wahlbeteiligung mit 4809 Personen bei 62,06 Prozent. Von den insgesamt 7749 Wahlberechtigten wurden 4769 Stimmen gezählt – 40 Stimmen waren ungültig.

Dem bundesweiten Trend folgend, holte die CDU mit 1461 die meisten Stimmen (30,64 Prozent). Damit verbesserten die Christdemokraten ihr Ergebnis um über 5 Prozent im Vergleich zur Europawahl 2019. Die SPD büßte in diesem Jahr nicht nur ihren ersten Platz, sondern auch über vier Prozent an Stimmen ein. Mit 1042 Stimmen (21,85 Prozent) bleibt sie dennoch auf Platz zwei.

Die Grünen mussten ihren Platz für die AfD räumen, die nun mit 808 Stimmen (16,94 Prozent) an dritter Stelle steht. Am meisten Prozente holte sie sich im Wahlbezirk Ober-/Untersensbach mit 59 Stimmen (38,56 Prozent).

In diesem Bezirk konnte die AfD schon bei der Europawahl vor fünf Jahren die meisten Stimmen sammeln. 2019 erreichte sie in Oberzent insgesamt 11,40 Prozent, konnte aber diesmal über 300 Stimmen zulegen.

Und das auf Kosten der Grünen, die fast um die Hälfte, von 14,8 auf 7,53 Prozent, absackten. Auch die FDP verlor in diesem Jahr über 100 Stimmen. Dafür holte sich das neu gegründete "Bündnis Sarah Wagenknecht" aus der Kalten gleich 202 Stimmen (4,24 Prozent).