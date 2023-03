Bürgermeister Roland Burger gab zunächst einen Überblick über den Ist-Stand in Sachen Windkraft : In Hettingen stehen zwei Anlagen auf dem "Eulsberg" und fünf im "Großen Wald", in Hainstadt sind es aktuell vier auf dem "Welscheberg". Dort angrenzend sind von der Firma Abo-Wind (Wiesbaden) bis zu elf weitere Anlagen geplant, die 2027 in Betrieb gehen könnten.

Buchen. Zwei Prozent der Fläche Baden-Württembergs soll künftig für Windenergieanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen genutzt werden , so das Ziel der Landesregierung. Die Stadt Buchen kommt sogar auf einen Wert von rund 8,3 Prozent, wenn die aktuell in Planung befindlichen Projekte umgesetzt werden: 16 Windräder und Solarmodule auf insgesamt 80 Hektar sind vorgesehen. Der Gemeinderat gab am Montag in seiner Sitzung im Alten Rathaus grünes Licht für sechs beantragte Flächen für Freiflächen-Photovoltaik.

Von Rüdiger Busch

Buchen. Zwei Prozent der Fläche Baden-Württembergs soll künftig für Windenergieanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen genutzt werden, so das Ziel der Landesregierung. Die Stadt Buchen kommt sogar auf einen Wert von rund 8,3 Prozent, wenn die aktuell in Planung befindlichen Projekte umgesetzt werden: 16 Windräder und Solarmodule auf insgesamt 80 Hektar sind vorgesehen. Der Gemeinderat gab am Montag in seiner Sitzung im Alten Rathaus grünes Licht für sechs beantragte Flächen für Freiflächen-Photovoltaik.

Drei Windkraft-Konzentrationszonen

Bürgermeister Roland Burger gab zunächst einen Überblick über den Ist-Stand in Sachen Windkraft: In Hettingen stehen zwei Anlagen auf dem "Eulsberg" und fünf im "Großen Wald", in Hainstadt sind es aktuell vier auf dem "Welscheberg". Dort angrenzend sind von der Firma Abo-Wind (Wiesbaden) bis zu elf weitere Anlagen geplant, die 2027 in Betrieb gehen könnten.

Zudem plant die Windenergie S + H Hettigenbeuern im Bereich Einbach, Hollerbach und Unterneudorf den Bürgerwindpark Buchen. Fünf Windräder mit einer Gesamthöhe von 240 Metern sollen dort entstehen. Hierfür laufen aktuell naturschutzrechtliche Untersuchungen.

Bei diesen drei Konzentrationszonen soll es bleiben, so Burger. Zwar gebe es auch im Staatswald bei Bödigheim geeignete Flächen: Da Buchen jedoch aktiv mehr als genügend Flächen ausgewiesen habe und einen überdurchschnittlichen Beitrag zur Energiewende leiste, gehe er davon aus, dass das Land die entsprechenden Pläne für einen Windpark im Staatswald nicht weiterverfolgen werde.

Ob es bei dann 27 Windrädern – 11 im Bestand und 16 geplante – bleiben werde, wollte Stadtrat Klaus Roos wissen. Eine Gewissheit gebe es nicht, antwortete der Bürgermeister. Das avisierte 2-Prozent-Ziel beziehe sich auf die Region und nicht auf einzelne Kommunen, von daher werde der ländliche Raum innerhalb der Metropolregion hier mehr leisten müssen. "Aber ich glaube nicht, dass man von denen noch mehr fordern wird, die sowieso schon mehr leisten", sagte Bürgermeister Burger.

Durch die große Gemarkung könnten in Buchen die Abstände gut eingehalten werden, zudem sei die Akzeptanz vor Ort gut. Damit die Bevölkerung von den Anlagen profitieren kann, werde auch das neue Projekt von S+H als Bürgerwindpark konzipiert. Auf Nachfrage sicherte zudem ein Vertreter von Abo-Wind zu, dass auch deren neuer Windpark eine Bürgerbeteiligung in Form eines genossenschaftlichen Modells vorsehe.

"Ich bin froh, dass sie bereit sind, den Bürgern nun ein solches Angebot zu machen", sagte der Bürgermeister, nachdem es beim vorherigen Modell eines Nachrangdarlehens Unzufriedenheit aufseiten der Bürger gegeben habe. In der Bürgerfrageviertelstunde forderte Gerrit Scheuermann später, dass der Sitz der neuen Windparkgesellschaft in Buchen liegen müsse, damit die Gewerbesteuer nicht abfließt.

Flächen für Freiflächen-Photovoltaik

Während Windkraft im Außenbereich privilegiert ist, trifft dies auf Freiflächen-Photovoltaik nicht zu. Deshalb ist hierfür die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig, wodurch die Kommunen bei der Planung das Heft in der Hand halten. Vor diesem Hintergrund hatte Buchen im Sommer eine entsprechende Ausschreibung gestartet, bei der Vorschläge für großflächige Photovoltaikanlagen eingereicht werden konnten.

17 Bewerbungen sind eingegangen, von denen jedoch die Mehrzahl das entscheidende Kriterium nicht erfüllte: eine durchschnittliche Ackerzahl von maximal 35 Punkten. "Wir möchten die Landwirtschaft nicht verdrängen und erlauben Solarmodule deshalb nur auf schlechten Böden", erklärte Burger. Zudem müssen sich die Stadt und Bürger beteiligen können.

Zwischen Waldhausen (l.) und Bödigheim (r.) soll auf der markierten Fläche ein 30 Hektar großer Solarpark entstehen. Foto: Stadt Buchen

Sechs Projekte mit einer Gesamtfläche von 79,44 Hektar erfüllten dagegen die Kriterien. Deshalb rückte die Stadt von ihrem ursprünglichen Plan ab, zunächst nur 50 Hektar und in einer zweiten Charge dann weitere 40 Hektar zu erlauben. Nun können alle sechs genehmigten Projekte von den Investoren weiterverfolgt werden, und es bleibt eine Reserve von 10 Hektar. Ob alle Pläne am Ende tatsächlich realisiert werden, hänge, so Burger, von vielen Fragen ab, etwa von der Einspeisemöglichkeit. Das Umspannwerk in Hettingen nehme beispielsweise keine neuen Großeinspeiser mehr auf.

Bei einer Enthaltung folgte das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung. Zuvor hatte Stadtrat Dr. Harald Genzwürker es als "sehr vernünftig" bezeichnet, dass Buchen einen solch großen Beitrag zur Energiewende leiste.

Grünes Licht gab es für folgende Flächen:

> 1. Rinschheim (Pilotprojekt der Stadt Buchen und der Zeag/Heilbronn): 18,2 Hektar; geplanter Ertrag: 22 Millionen Kilowattstunden; Ackerzahl 31,5; nordöstlich von Rinschheim (neben der Putenfarm).

> 2. Götzingen I (Projekt der Stadt und der Zeag): 15,5 Hektar; Ackerzahl 33,5; westlich von Götzingen.

> 3. Bödigheim I: 30 Hektar; Ackerzahl 32,6; zwischen Bödigheim und Waldhausen.

> 4. Bödigheim II: 8,8 Hektar; Ackerzahl 31,2; östlich von Bödigheim.

> 5. Hainstadt I: 5,1 Hektar; Ackerzahl 34,7; nordöstlich von Hainstadt.

> 6. Hainstadt II: 1,8 Hektar; Ackerzahl 34; nordöstlich von Hainstadt, Anbindung an bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb.