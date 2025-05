Erlenbach/Berlin. (pm) Die Schimscha GmbH aus Ravenstein zeigt erneut, wie moderne Kommunikation im Mittelstand aussehen kann: mutig, bodenständig – und mit einem Augenzwinkern. Beim Deutschen Preis für Online-Kommunikation (DPOK) – einem der wichtigsten Awards für digitale Kommunikation im deutschsprachigen Raum – wurde der neue Unternehmensfilm "Schimscha – alles andere als Standard" mit der Bronze-Medaille ausgezeichnet. Nach dem Vorjahressieg mit dem Imagefilm "Heavy Metal – Made in BaWü" sichert sich das Unternehmen damit erneut einen Platz auf der Siegertribüne.

Der prämierte Film, produziert von Silas Fürstenberger, bringt mit viel Humor auf den Punkt, wofür Schimscha steht: ein regional verwurzeltes Familienunternehmen und Hersteller von Sonderschaltschränken und Maschinengestellen, das individuelle Lösungen entwickelt, flexibel denkt – und Qualität "Made in Germany" mit Kundennähe verbindet. Die Botschaft: Schimscha ist Entwicklungspartner mit eigener Fertigung – nicht einfach nur ein Blechbieger.

"Dass wir es nach dem Gewinn im letzten Jahr aus über 500 Einreichungen erneut unter die Top 3 geschafft haben, zeigt uns: Mutige Kommunikation, Herzblut und Authentizität zahlen sich aus", sagt Katrin Schimscha, Marketingverantwortliche und Unternehmensnachfolgerin in fünfter Familiengeneration.

Statt Massenfertigung stünden bei Schimscha Entwicklungskompetenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Das Unternehmen schaffe Lösungen, die anders sind als der Standard.

Der Film übersetzt diese Haltung in klare, charmante Bilder: Ein Kunde liegt entspannt auf der Wellnessliege – im Schimscha-Bademantel, mit Prosecco in der Hand. Zu sehen sind außerdem Mitarbeitende in Aktion: Feuerwehrmann Daniel, Grillmeister Christian, Bauer Johannes und Trompetenspieler Joachim. Die Botschaft: So vielfältig wie die Anforderungen der Kunden sind auch die Charaktere im Schimscha-Team.

Gemeinsam mit Filmemacher Silas Fürstenberger entstand so eine nachhaltige Bewegtbild-Identität, die in der eher konservativen Industriebranche auffällt – persönlich, kreativ und, wie der Filmname schon andeutet: alles andere als Standard.

Katrin Schimscha betont: "Wir blicken auf 129 Jahre Firmengeschichte zurück – und gleichzeitig voller Tatendrang nach vorn. Als Teil der fünften Schimscha-Generation ist es mir wichtig, diese Tradition weiterzuführen, mutig neue Wege zu gehen und eigene Impulse zu setzen. Mein Credo dabei: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Die doppelte Auszeichnung beim DPOK ist für uns nicht nur ein großer Erfolg – sie ist auch ein starkes Zeichen dafür, was möglich ist, wenn man gemeinsam etwas wagt und bewegt."