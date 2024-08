Hamburg/Mosbach. (schat) Von ihm selbst findet man kaum Aufnahmen. Dafür aber umso mehr beeindruckende Bilder, die Thorsten Baering mit seiner Kamera festgehalten hat. So schön und mitunter außergewöhnlich die Motive des renommierten Sportfotografen sind, so traurig ist die Nachricht aus seiner Wahlheimat Hamburg: Der in Mosbach aufgewachsene Baering ist im Alter von nur 61 Jahren verstorben.

Ende der 1980er-Jahre war Thorsten Baering vom Odenwald aus- und in die Hansestadt gezogen. Dort fotografierte er nicht nur regelmäßig die Spiele der Fußball-Bundesligisten HSV und FC St. Pauli, sondern hielt auch das Geschehen bei vielen anderen großen Sportereignissen wie bei den Olympischen Spielen oder verschiedenen Weltmeisterschaften fest. Ausgezeichnet haben ihn aber vor allem seine ganz besonderen Porträts von Spitzensportlern (u.a. den Klitschko-Brüdern), Trainern und Verantwortlichen.

International bekannt wurde Baering seinerzeit, als er das Messerattentat auf Tennisstar Monica Seles am Hamburger Rothenbaum 1993 fotografisch einfing. Während einer Spielpause hatte der Fotograf den Tennisstar lange im Fokus – eigentlich mit der Absicht, auch hier ein besonderes Porträt zu schaffen. Das berühmte Foto war also eher Zufall – schließlich waren Thorsten Baering Paparazzi-Verhalten und Sensationslust absolut fremd.

Seinen ersten Auftrag hat der spätere Profifotograf Mitte der 1980er-Jahre für die RNZ erledigt. Die Lokal-Sportredaktion hatte den jungen Baering zu einem Leichtathletikwettbewerb ins Elzstadion geschickt. Schon dort stellte er sein Auge für das besondere Motiv unter Beweis – und lieferte unter anderem bemerkenswerte Bilder einer Barfuß-Läuferin.

Ins Neckarelzer Rund kehrte der Fotograf später mehrfach zurück, unter anderem fertigte er zu Zeiten, als die SpVgg in der Regionalliga aktiv war, außergewöhnliche Porträts der Fußballer und rückte auch das Elzstadion an sich in ein ganz besonderes Licht.

Den etwas anderen Blickwinkel legte er auch beim Fotokalender an, den er für das Jahr 2021 mit Aufnahmen aus der Region erstellte. "So kann man sich bewusst machen, in welcher schönen Gegend man lebt", hatte Thorsten Baering dazu erklärt. Und in einem dazugehörigen RNZ-Beitrag auch vermittelt, wie dankbar er dafür ist, dass er sein Hobby zum Beruf machen konnte, "ohne mein Hobby dabei zu verlieren".

Verloren hat Thorsten Baering auch nie den Kontakt in die alte Heimat, er war ihm ganz selbstverständlich ganz wichtig. In Mosbach und der Region wird man dem Mann mit dem besonderen Auge für außergewöhnliche Motive ein ehrendes Andenken bewahren.