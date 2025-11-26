Dallau. (rul) Beim Dallauer Wasserschloss findet am ersten Adventswochenende der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Eröffnung ist am Samstag, 29. November, um 17 Uhr, am Sonntag öffnet der Markt um 11 Uhr die Pforten. An den Verkaufsständen werden Holz- und Bastelarbeiten, Adventskränze, Handgestricktes und selbst gemachte Plätzchen angeboten.

Im "Trausaal" im Wasserschloss, wo Glück geschmiedet wird, wartet eine Tombola mit attraktiven Preisen, sie ist am Samstag von 17 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist an Hütten und unter freiem Himmel gesorgt.

Die Landfrauen verwöhnen im Schloss-Café mit Kaffee und Kuchen. Für Glühwein oder Kinderpunsch sollten Tassen mitgebracht werden.

Auch interessant Nikolaus hatte viel zu tun: Dallauer Weihnachtsmarkt zog wieder zahlreiche Besucher an

Am Sonntag wird gegen 14 Uhr der MGV Dallau mit weihnachtlichen Liedbeiträgen und anschließend der Chor der Elztalschule um 14.45 Uhr die Wartezeit verkürzen, bis der Nikolaus um etwa 15 Uhr kommt. Bons für die Überraschung vom Nikolaus für die Kinder gibt es davor am Waffelstand, die Schüler der Musikschule Schifferdecker spielen ab 15.30 Uhr. Veranstaltet wird der Markt vom Dallauer Ortschaftsrat, Vereinen und Privatpersonen.