Die Schulsozialarbeit an der Elztalschule in Dallau wird weitergeführt. Die Kosten dafür sind durch Tariferhöhungen weiter gestiegen. Dennoch sind die Räte vom Wert der Arbeit überzeugt und greifen dafür auch etwas tiefer in die Gemeindekasse. Foto: Brunhild Wössner