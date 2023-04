Elztal-Auerbach. (lu) Wie gut, dass die Schulen in der Region beschlossen haben, bewegliche Ferientage vor die offiziell erst am Donnerstag beginnenden Osterferien zu setzen. Denn sonst wäre der Busunfall, der sich am Dienstagmorgen bei Auerbach ereignete, vielleicht nicht so glimpflich ausgegangen. So aber war die sonst von Schülern bevölkerte Linie 835 – bis auf den Fahrer – leer, als sie von der Straße kippte.

Der Bus war gegen 7.50 Uhr auf der Straße "An der Au" von Auerbach kommend in Richtung B27 unterwegs, als der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug geriet in Schieflage, kippte die Böschung hinab und kam schließlich am Rand der Wiese neben der Straße auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen; er wurde vorsorglich zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Rund drei Stunden dauerte es, bis zwei Autokräne und ein Abschlepptruck vor Ort waren, zweieinhalb weitere, bis der Bus auf die Straße gehievt und abschleppbereit war.

Auf den Verkehr hatten die Bergungsarbeiten keine nennenswerten Auswirkungen, da die Straße kaum befahren ist. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 4. April 2023, 17.10 Uhr