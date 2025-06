Auerbach. (RNZ/pm) Freunde regionaler Produkte aufgepasst – der nächste Naturpark-Markt steht vor der Tür. Gemeinsam laden der Naturpark Neckartal-Odenwald und die Gemeinde Elztal am Sonntag, 29. Juni, ab 11 Uhr zum Flanieren, Einkaufen und Genießen nach Auerbach ein. Die Marktstände der 45 Anbietenden in der Unteren Gasse, der Rathausstraße sowie im Wiesenweg sind bis 18 Uhr geöffnet und bieten eine Vielfalt regionaler Produkte. Der Naturpark-Markt ist dabei in die Feierlichkeiten "50 Jahre Elztal" eingebettet.

Besucher erwartet ein besonderer Markt im gewachsenen Dorfkern, mit regionalen Lebensmitteln und Erzeugnissen, traditionellem Handwerk und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Das Facettenreichtum der Region soll erlebbar, der direkte Austausch mit regionalen Erzeugern ermöglicht werden. Ein Mitmachprogramm an den Ständen sowie am Kindergarten und im Jugendhaus runden das Angebot ab.

Der Naturpark-Markt stellt für Erzeugerinnen und Erzeuger aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald eine Plattform zur Direktvermarktung ihrer regional und nachhaltig hergestellten, hochwertigen Produkte dar. Im Angebot sind frisches Obst, knackiges Gemüse, Pilze, Bio-Tofu und Bio-Ziegenkäse, Fleisch- und Wurstspezialitäten, Wildobstprodukte und Essige, Honige und Marmeladen, Linsen und Lupinenkaffee aber auch Weine, Seccos und Edelbrände.

Ebenfalls angeboten werden handwerklich hergestellte Waren wie Naturseifen und Natur-Kosmetika, Deko-Objekte aus Holz, Sandstein und Keramik sowie Jungpflanzen und Stauden für Garten und Balkon. Ziel ist dabei auch, das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu stärken für regionale Produkte und Wertschöpfung in der Region, für nachhaltiges Wirtschaften und für den Schutz unserer Kulturlandschaft.

Ort des Geschehens

Speziell für den Naturpark-Markt sind in Auerbach vier Band- und Musikprojekte gestartet, die ihre Beiträge präsentieren und eine besondere Atmosphäre schaffen wollen. Und auch für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt – die Genussmeile im Zentrum des Marktes rund um das Rathaus bietet zahlreiche kulinarischen Schätze der Region zum Genießen. Die Naturpark-Märkte werden durch die durch EU, das Land und die Lotterie Glücksspirale gefördert.