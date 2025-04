Eberbach. (np) Die diesjährige Naturpark-Markt-Saison beginnt am Sonntag, 13. April, in der Stauferstadt. Der Naturpark Neckartal-Odenwald und die Stadt veranstalten von 11 bis 17 Uhr rund ums Rathaus einen Naturpark-Markt, bei dem die Vielfalt an regionalen Produkten der über 40 Anbietenden im Mittelpunkt stehen soll.

"Besucherinnen und Besucher können sich auf ein reichhaltiges Angebot regionaler Lebensmittel und Erzeugnisse, traditionelles Handwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region freuen", heißt es in der Ankündigung. Das bunte Mitmachprogramm an zahlreichen Ständen sowie das kulinarische Angebot mache das Erlebnis auf dem Markt perfekt und sei ein großartiges Ziel für einen Sonntagsausflug mit der ganzen Familie.

Erzeugerinnen und Erzeuger aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald wird mit dem Naturpark-Markt eine Plattform geboten, um ihre nachhaltig produzierten Waren direkt anzubieten. "Die Produktvielfalt ist groß", verspricht der Naturpark "Es gibt beispielsweise Ziegenkäse und Bio-Tofu, Fleisch- und Wurstprodukte, Marmeladen und Wildobstköstlichkeiten, Honige und Imkerprodukte, Grünkern und Bio-Linsen, Lupinenkaffee und Öle von der Ölmühle, Weine und Destillate sowie Brotspezialitäten und Kuchen."

Neben den gesunden und frischen Lebensmitteln werden außerdem handwerklich hergestellte Waren wie Naturseifen, Deko aus Keramik, Sandstein und Holz, Kosmetika, sowie Pflanzen und Stauden für Garten und Balkon dargeboten. Mit zahlreichen Mitmachaktionen für Groß und Klein soll außerdem das Bewusstsein für die Produkte, für nachhaltige Landwirtschaft und Naturschutz gestärkt werden.

Die frühlingsfrische Marktatmosphäre auf dem Leopoldsplatz bietet einen perfekten Rahmen, saisonale Spezialitäten und Leckereien aus der Region direkt zu genießen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: knusprige Flammkuchen, vegetarische und vegane Leckereien aus Pilzen, Grünkern- und Linsenburger, Bauernbratwürste und Wildfleischkäse sowie Honigwaffeln oder Crêpes. Auch bei den Getränken ist die regionale Auswahl groß zwischen verschiedenen Bieren und Weinen aber auch Säften.

Durch den direkten Kontakt zwischen Erzeugern und Verbraucherinnen und Verbrauchern soll Transparenz geschaffen werden, wodurch die Wertschätzung für regionale Produkte steigen kann. "Die regionale Produktion hat immer direkte Einflüsse auf die Landschaft und die örtlichen Strukturen, deshalb betreibt man beim Einkauf auf dem Naturpark-Markt ganz automatisch auch Landschaftspflege mit dem Einkaufskorb", heißt es von Seiten des Naturparks.

Seit vielen Jahren engagiert sich der Naturpark Neckartal-Odenwald für regionale Produkte, ihre Vermarktung und die Stärkung der Landwirte, Produzenten und Anbieter im gesamten Naturpark.

Der Markt in Eberbach ist der erste Markt von insgesamt sechs Naturparkmärkten in diesem Jahr. Diese finden an den folgenden Sonntagen jeweils von 11 bis 18 Uhr statt: 18. Mai in Schönau, 29. Juni in Elztal-Auerbach, 27. Juli in Gaiberg, 21. September in Limbach und 26. Oktober in Adelsheim (nur von 11 bis 17 Uhr).