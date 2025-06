Von Claus Kaiser

Dallau. Dieser Tage wurden in der Gemeinde Elztal nach dem Neubau der Kläranlage in Neckarburken, der Sanierung des Rathauses und dem Umbau des Grundschulzentrums in Dallau zwei weitere Großprojekte feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Fertiggestellt wurden das Hochwasserrückhaltebecken am Luttenbach und der daran angrenzende Talweg mit Verdolung.