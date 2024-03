Eichenbühl. (rsc) Wer im Kaltenbachtal zwischen Pfohlbach und Reinhardsachsen unweit der Spritzenmühle und nahe der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg das Naturdenkmal "Schwarzer Stein" besuchen möchte, dürfte neuerdings enttäuscht werden. Lang anhaltende Regenfälle und ein umgestürzter Baum dürften dafür verantwortlich sein, dass die Höhle zerstört ist. Die Buntsandsteindeckplatte gibt es nicht mehr. Viele Einzelteile sind vom Erdreich überspült worden. Gestrüpp, Wurzelwerk und Steinpartikel verdecken zusätzlich das Gelände in Hanglage.

Der "Schwarze Stein" im Kaltenbachtal – früher auch "Zigeunerstein" oder "Zigeunerhöhle" genannt – verweist auf einen bevorzugten Aufenthalt von Reisenden, die sich den Aufenthalt in Herbergen oder das Warten auf eine legale Bleibe sparen wollten. Weil der topographische Name "Zigeunerhöhle" nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend als diskriminierend erachtet wurde, etablierte sich für das Naturdenkmal die positiv besetzte Bezeichnung "Schwarzer Stein". Der Name lässt sich auf die Rußablagerungen an den Innenwänden und an der Decke der Höhle zurückführen.

Beim "Schwarzen Stein" handelt es sich wohl um eine durch Erdverschiebung auf natürlichem Wege entstandene Höhle. Sie diente über viele Jahrhunderte hinweg Vorbeiziehenden als Unterschlupf oder nächtliche Bleibe, vielleicht auch als Versteck. Dank der günstigen Beschaffenheit mit einer kleinen Luftöffnung seitlich oben im hinteren Höhlenbereich konnten Menschen im Inneren der Höhle eine Feuerstelle betreiben.

Ort des Geschehens

Die Höhle im Kaltenbachtal war mit ihren rund fünf Metern Länge eine Kleinhöhle ohne Verzweigungen. Es handelte sich um eine in Bewegung und in Schieflage geratene Gesteinsplatte, die von einer anderen Buntsandsteinkanzel aufgehalten und gebremst wurde.