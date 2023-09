Von Peter Bayer

Eberbach. Janina Fabriz und Thomas Tietz sind die Siegerin und der Sieger des 28. Eberbacher Triathlons. Andre Bracht kam als schnellster Eberbacher als Vierter ins Ziel. Insgesamt starteten 209 Athletinnen und Athleten sowie 16 Staffeln, darunter erstmals auch drei inklusive Staffeln der Johannes-Diakonie Mosbach. Erfreulich, dass sehr viele erstmals teilgenommen haben. Weniger erfreulich war, dass 47 gemeldete Einzelstarter und zwei Staffeln nicht kamen.

Thomas Tietz kommt als Erster ins Ziel. Foto: Peter Bayer

Auch bei der inzwischen 28. Auflage des Sprint- und Jedermann-Triathlons gab es ein Novum. Weil die Fähre Frischling wegen des Motorschadens auch gestern Vormittag noch da lag, wo eigentlich der Ponton des Wasser- und Schifffahrtsamts anlegen sollte, um die Athletinnen und Athleten zum Schwimmstart am Kanuhaus zu bringen, musste improvisiert werden. "Alle mussten über die Fähre auf den Ponton", informierte Moderator Armin Kapell die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer im Wechsel- und Zielbereich bei der DLRG-Station.

Moderator Armin Kapell (r.) und der für die Zeitmessung verantwortliche Timo Massier. Foto: Peter Bayer

Sah es bei der Einteilung der Streckenposten um 8 Uhr noch nicht so danach aus – beim Start eine Stunde später waren die Bedingungen optimal. Bei 20,1 Grad Wassertemperatur mussten zunächst einmal die 700 Meter im Neckar absolviert werden – viele im Neoprenanzug, andere in Badehose oder Bikini. Weil der Neckar fast stand, dauerte es neun Minuten, ehe der Erste aus dem Wasser kam: Der 21-jährige für das Soprema-Team TSV Mannheim startende Eberbacher Andre Bracht, nur wenig später als Dritte folgte mit Lea Straub vom TV Bretten bereits die erste Frau.

Doch wie Kapell andeutete, bei drei so unterschiedlichen Disziplinen kann die Reihenfolge noch einmal gehörig durcheinandergewirbelt werden. So führte beim Wendepunkt der 22 Kilometer langen Radstrecke in Schwanheim Henrik Hamm (Soprema-Team) vor Thomas Tietz (VfL Kaufering) und Gerhard Winkler von der TSG Wiesloch. Auch bei den Frauen hatte sich etwas getan, die noch 22-jährige Janina Fabriz hatte die Führung vor Anna Maria Melzer und Lea Straub übernommen. Daran änderte sich auch bis zum Ende nichts mehr.

Fabriz, die in diesem Jahr in ihrer Altersklasse Deutsche Meisterin über die olympische Distanz geworden ist, gab nach einem nicht optimalen Schwimmen auf der, wie sie sagt, "coolen Radstrecke" ordentlich Gas und fuhr die entscheidenden Sekunden Vorsprung heraus. Nach 1:13:21 Stunde erreichte die Triathlon-Newcomerin bei ihrer ersten Teilnahme als Sechste der Gesamtwertung das Ziel. 44 Sekunden später folgte Anna Maria Melzer (Team Nikar Heidelberg) als Zweite und Achte der Gesamtwertung, nachdem sie auf der sechs Kilometer langen Laufstrecke Lea Straub noch abgefangen hatte, die immerhin auch noch unter den ersten 15 ins Ziel kam. Schnellster "Jedermann" war Michael Waraus (LZ Rheinhessen-Pfalz) aus der Altersklasse M 50.

Janina Fabriz ist die schnellste Frau. Foto: Peter Bayer

Bei den Herren wurde die Reihenfolge auf der Laufstrecke aber noch einmal gehörig durcheinandergewirbelt. Alle warteten im Ziel auf den lange Führenden Henrik Hamm, doch bog überraschend Thomas Tietz als Erster auf die Zielgerade ein, der Hamm beim Laufen 84 Sekunden abgenommen hatte. Nach 1:07:47 Stunde überschritt er die Ziellinie vor Hamm (1:08:17). Platz drei ging an Moritz Wölfel (Tri-Team Heuchelberg/1:11:03). Als Vierter und bester Eberbacher kam ein zufriedener Andre Bracht nach 1:12:27 Stunde ins Ziel, vorgenommen hatte er sich einen Platz unter den ersten Zehn. "Beim Rad fahren hat der letzte Druck gefehlt", bedauerte der 21-Jährige. Gegenüber seiner Eberbach-Premiere im Vorjahr hat er seine Zeit dennoch um eine halbe Minute gesteigert.

Andre Bracht ist schnellster Eberbacher. Foto: Peter Bayer

Damit so eine große Veranstaltung gut über die Bühne gehen kann, sind viele Helferinnen und Helfer im Einsatz. Nicht nur die 60 bis 70 der beiden Veranstalter DLRG und Skiclub. Das Polizeirevier Eberbach war mit sieben Personen vor Ort dazu kamen zwei Mitglieder der Wasserschutzpolizei, zwei Kampfrichter vom Deutschen Triathlon-Verband, erstmals auch das DLRG Aglasterhausen, und natürlich das Rote Kreuz.