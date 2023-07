Eberbach. (kth) Auf den diesjährigen Juniorenmeisterschaften auf dem Baldeneysee in Essen, die am letzten Juniwochenende stattfanden, holte sich Bilal Hamini in der Renngemeinschaft aus Eberbach, Nürtingen und Speyer die Goldmedaille.

Bereits in der Vorbereitungsphase auf die Deutschen Meisterschaften ließen die persönlichen Einzel- und die Mannschaftsleistungen der Kaderathleten