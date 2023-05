Von Alissa de Robillard

Eberbach. Nachdem die Bühne des Depots 15/7 am Eberbacher Frühling Freitag und Samstag von gestandenen Musikern wie Ell, Julian Pförtner oder Authorist bespielt wurde, durften Schülerbands am Sonntag ihr Talent zeigen. Insgesamt drei Gruppen sind aufgetreten und haben das Publikum in der Bahnhofstraße West zum mitwippen gebracht.

"The What?" war die erste Band, die nach einem höchst professionellen Soundcheck die Bühne rockte. Entstanden ist die Gruppe aus dem schülerübergreifenden Projekt "krea(k)tiv" unter der Leitung von Marcos J. Gonzales Jimenez, der die Band auch am Schlagzeug unterstützte.

Seit der Gründung vor ungefähr vier Jahren ist Ianis dabei und spielt den Bass. Seit circa zwei Jahren unterstützt Henry an der E-Gitarre die Band mit seinem Talent. Mit elf Jahren ist Paul nicht nur das jüngste, sondern auch das neueste Mitglied und steht als Sänger ganz vorne auf der Bühne.

Die Nachwuchsrocker spielten Rock- und Metalklassiker, zum Beispiel von System of a down, Metallica und The Police. Neben den bekannten Songs präsentierte die Band aber auch selbst geschriebene Stücke. Mit den Liedern "Welcome to Europe" und "Please forget the war" setzten die Schüler ein politisches Statement.

So wie es sich für echte Rocker gehört, waren hier und da ein paar schiefe Töne und verstimmte Saiten zu hören und auch der Gitarrenwechsel zur Zugabe durfte nicht fehlen. Zufrieden kam die Band von der Bühne und freute sich über die gute Resonanz im Publikum.

Leonid Gerber, Tim Prexl und Henrik Wohlers (v.l) von „Annoying day“ komponieren ihre Musik selbst. Foto: Alissa de Robillard

Nach "The What?" bauten die Jungs der Band "Annoying day" ihre Instrumente auf. Das Trio aus der Musikschule Eberbach spielte zwar etwas ruhigere, aber nicht weniger mitreißende Songs. Henrik Wohlers (Piano), Leonid Gerber (Bass) und Tim Prexl (Drums) schreiben ihre Musik selbst oder arrangieren Covers so, dass sie kaum mehr zu erkennen sind. Mario Fadani betreut die Band zur Zeit und war mit dem Auftritt sehr zufrieden: "Die Jungs sind auch in den Proben sehr selbstständig", erzählt er. "Ich sitze meist nur in der Ecke und höre zu".

Eigentlich bestehe die Band aus zwei Pianos, Bass und ...