Eberbach/Mailand. (jpd) Auf der ITMA 23 in Mailand, der größten Textilmaschinenausstellung der Welt, präsentierte die Eberbacher DiloGruppe ihre neuesten Entwicklungen auf einem Messestand von 750 Quadratmeter und unter der Teilnahme von 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Das weiterentwickelte Intensiv-Vernadelungsverfahren "MicroPunch" wurde zum Highlight der gesamten Ausstellung und führte zu einem großen Besucherandrang von Interessenten und Kunden, die sich über die besonderen Eigenschaften dieses brandaktuellen Dilo-Verfahrens informieren wollten.

MicroPunch ist ein Vliesbildungs- und Verfestigungsverfahren, das nach langen Jahren der Entwicklungsarbeit nun zu einem Durchbruch auf dem Markt für Hygiene- und Medizinvliese sowie technischer Vliesstoffe führen kann, da endlich eine Alternative zum konkurrierenden und dominierenden Wasserstrahlverfestigungsverfahren geschaffen wurde.

Johann Philipp Dilo und seine Töchter Riccarda (Mitte) und Rebekka sprechen ihren Mitarbeitern höchste Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Foto: privat

Mit Blick auf die wirtschaftliche Nutzung dieser Technik wurden neben der maschinellen Weiter- und Neuentwicklung ein sogenanntes "Nadelmodul" geschaffen, das den Arbeitsaufwand zur Bestückung der Nadelbretter – insgesamt bis über eine Million Nadeln in der 2,5 Meter breiten Demonstrationsanlage – auf unter zehn Stunden senkt, wo bisher über 1800 Stunden gebraucht worden wären.

Mit diesem vielfältigen Fortschritt bei Produktionseffizienz und Senkung des Energieverbrauchs war es nicht verwunderlich, dass neben den Besuchern auch Medien, Verbände und Forschungsinstitute ein erhebliches Interesse zeigten, sich vertraut zu machen mit den Einzelheiten der "MicroPunch"-Technologie, die überdies den Verbrauch von Fasern senkt.

"MicroPunch"-Produkte sind den wasserstrahlverfestigten durchaus ähnlich mit den Werten des Abriebwiderstands und der Festigkeit, wohingegen das Volumen und die Dehnbarkeit höher liegen und damit die intensiv vernadelten Materialien für den Medizin- und Hygienebereich sowie manche technische Anwendungen besonders gut geeignet sind.

So wundert es nicht, dass neben dem großen Interesse der Öffentlichkeit auch eine hohe Anerkennung selbst von konkurrierenden Unternehmen zum Ausdruck kam und die Zukunftsfähigkeit von "MicroPunch" auf dem Leichtvliessektor für die gesamte Vernadelungsbranche als wegweisend eingestuft wird.

In den Wochen und Monaten vor der ITMA haben die Mitarbeiter der beteiligten Abteilungen die Anlage in der Halle Meilswiese I aufgebaut. Nach den Testläufen im Werk wurde die Anlage abgebaut und mit insgesamt 18 Lkws nach Mailand verbracht und dort wiederum innerhalb von zwölf Tagen erneut aufgebaut und in Betrieb genommen.

Nach der Rückkehr in Eberbach wird die Anlage im Technologiezentrum installiert, um danach die textile Produktentwicklung mit Interessenten und deren Fasermaterialien zu beginnen. Die neue Sparte der Leichtvliesstoffe, insbesondere, wenn biologisch abbaubare, das heißt kompostierbare Fasern eingesetzt werden, wird von Dilo als "grüne" Alternative zur Produktion von Leichtvliesstoffen bezeichnet.