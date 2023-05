Eberbach. (by) Um die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am Bahnhof zu erweitern war der Bau einer zugangsgesicherten Sammelschließanlage eigentlich bereits beschlossen. Er wird nun auf dem angebotenen Alternativstandort nicht umgesetzt. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung so beschlossen.

Im Februar 2022 hatte der Gemeinderat drei Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur beschlossen. Für die Sanierung des Neckartalradwegs in drei Teilabschnitten kann mit einer Gesamtförderung in Höhe von 90 Prozent der Kosten gerechnet werden. Die Sanierung soll beginnen, sobald die Förderbescheide vorliegen.

Die zehn Fahrradboxen wurden entgegen der ursprünglichen Planung direkt vor dem Fahrradunterstand im März auf der westlichen Seite des Bahnhofs errichtet, wobei sich der VRN in erheblichem Umfang an den Gesamtkosten beteiligt hat.

Bei der dritten Maßnahme, der zugangsgesicherten Sammelschließanlage am Bahnhof war die technische Anbindung an die Fahrradboxen geplant. Bedienterminal und Buchungsplattform hätten mitgenutzt werden können, was die Investitionskosten sowie die späteren laufenden Kosten erheblich reduziert hätte. Im November erhielt die Stadt einen Förderbescheid über 70 Prozent der Gesamtkosten. Doch gab es trotz monatelanger Abstimmung mit der Deutschen Bahn (DB) als Grundstückseigentümer, die vertragliche Überlassung der Teilfläche zum Bau zu erwirken, kein positives Ergebnis.

Die DB hat als Alternativstandort den öffentlichen Parkplatz am Treppenturm angeboten. Dieser würde die Investitionskosten um 12.000 und die jährlichen Betriebskosten um 1500 Euro erhöhen, da die Synergieeffekte entfallen. Die Kosten für die Sammelschließanlage werden durch die jüngsten Preissteigerungen auf 100.000 Euro geschätzt – für zwölf Räder. Alternativ könnten weitere Fahrradabstellplätze im Bahnhofsumfeld errichtet werden.