Von Alissa de Robillard

Eberbach. Es war gerade kurz nach 10 Uhr, als dunkle Rauchschwaden über die Bahnhofstraße zogen. Ein beißender Geruch machte sich breit und es wurde hektisch. Feuer! Doch wo genau, war am Anfang noch nicht ganz klar. Feuerwehr und Polizei rückten an, mit Blaulicht und Sirenen. Inzwischen war nicht nur der Rauch zu sehen, sondern das Feuer auch zu hören. Immer wieder knallte es, Asche flog vom Himmel.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet gegen 10.15 Uhr eine Dachgeschosswohnung in der Friedrichstraße in Brand, kurz darauf stand der Dachstuhl komplett in Brand. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen der Flammen auf die umstehenden und angrenzenden Gebäude glücklicherweise verhindern.

"Wir sind gleich zu Beginn mit massivem Wassereinsatz gegen das Feuer vorgegangen, um es auf nur einem Gebäude zu halten", berichtete Marco Bräutigam, Gesamtkommandant der Feuerwehr Eberbach und Einsatzleiter.

Dafür wurde sogar eine Wasserleitung aus dem Neckar gelegt, um das Hydrantennetz nicht zu überlasten. "Wegen der starken Rauchentwicklung konnte der Bereich des Brandes schnell eingegrenzt werden." Gleich alle sechs Abteilungen der Feuerwehr Eberbach wurden alarmiert und rückten an, danach sind schrittweise weitere Wehren aus der Region dazu gekommen.

Die Feuerwehr Neckargemünd unterstützte den Einsatz mit einer weiteren Drehleiter, von der Feuerwehr Walldorf kam ein Teleskopmast. Und auch die Feuerwehren Mosbach und Schönbrunn halfen mit, den Brand möglichst schnell zu löschen. "Es kam auch eine Drohne zum Einsatz, mit der nach weiteren Brandherden gesucht wurde", berichtet Bräutigam. Und ein Helikopter der Polizei Baden Württemberg lieferte Luftaufnahmen von der Stadt, um brandgefährdete Häuser ausfindig zu machen.

Mit zwei Drehleitern und über verschiedene Wege über Dachterrassen konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen, gegen 15.45 Uhr waren alle Maßnahmen abgeschlossen und die Bahnhofstraße, die Bussemerstraße sowie die Friedrichstraße wieder frei. "Etwa 150 Personen waren im Einsatz, um gegen das Feuer und die Ausbreitung der Flammen vorzugehen", sagt der Gesamtkommandant. Auch die Stadtwerke und der Bauhof waren gleich vor Ort, "der Strom in den Häusern und in den Überleitungen wurde sofort abgestellt", erklärt Bräutigam.

Eine Person musste durch die Feuerwehr von einem Balkon gerettet werden, vier Personen verletzten sich durch das entstandene Rauchgas leicht. Zwei Menschen konnten direkt vor Ort behandelt werden, zwei wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. "Glücklicherweise ist der Brand um eine Uhrzeit ausgebrochen, in der viele Menschen arbeiten", sagt Patrick Schottmüller, Einsatzleiter des Rettungsdienstes. "Das hätte sehr viel schlimmer ausgehen können, wenn es nachts gebrannt hätte. Eben Glück im Unglück." Dieser Satz war am Mittwochnachmittag oft zu hören.

Da es sich um einen Großeinsatz gehandelt hat, war der Rettungsdienst direkt mit Notarzt vor Ort. "Brandgase können wirklich schnell gefährlich werden", warnt Schottmüller. "Sie verursachen unter anderem das toxische Lungenödem, das sofort behandelt werden muss." Das betreffe aber meist nur die Menschen, die dem Rauch direkt und aus nächster Nähe ausgesetzt sind.

Der Brand rief nicht nur die Wehren aus der Region auf den Plan, auch das Technische Hilfswerk (THW) Eberbach unterstützte den Einsatz in der Altstadt. "Unsere Aufgabe ist die Verpflegung der Einsatzkräfte", sagt Zugführer Tobias Nava. "Mit Hilfe der umliegenden Geschäfte organisieren wir hier in Eigenregie Essen und Getränke für alle, die sich während des Einsatzes kurz stärken müssen."

Auch die Eberbacher Polizei wurde bei ihrer Arbeit vom Polizeipräsidium Mannheim unterstützt. "Unsere Aufgabe sind vor allem die Verkehrsmaßnahmen und die Sicherung der Straßen", erklärt Klaus Großkinsky, Einsatzleiter der Polizei. "Nach der etwas hektischen Chaosphase – wie wir sie nennen – hat die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Einsatzkräften sehr gut funktioniert", zieht Gesamtkommandant Bräutigam ein erstes Fazit.

Schnell hätten sich Abschnitte gebildete, die von ausgebildeten Führungskräften angeleitet wurden. "So konnten wir von Anfang an massiv gegen das Feuer angehen und Schlimmeres verhindern." Sogar der Gebietsschutz konnte weiterhin gewährleistet werden, denn die Feuerwehr Schriesheim hat den Bereitschaftsdienst übernommen.

Für die Firma Neckar Drahtwerke, die an den mittlerweile ausgebrannten Dachstuhl angrenzen, verlief der Brand glimpflich – die Bemühungen der Feuerwehren zahlten sich aus. "Das Feuer ist nicht auf unsere Räume übergegangen, bei uns ist alles ok", zeigt sich Betriesleiter Mattias Ulrich bereits am Nachmittag gelassen.

Die rund 70 Mitarbeitenden wurden morgens sicherheitshalber von der Feuerwehr evakuiert. "Ich war gerade in einem Meeting, als die Feuerwehr kam und uns nach draußen begleitete", berichtet eine Mitarbeiterin. Nach dieser Aufregung durften die Mitarbeitenden für den restlichen Tag nach Hause gehen. "Morgen geht es dann wieder los", so Ulrich am Mittwochnachmittag.

Auch die Geschäfte in der Bahnhofstraße wurden vorsorglich evakuiert, die Schaulustigen sammelten sich im Freien. "Meine Auszubildende hat beim Farbe mischen plötzlich Rauch gerochen", erzählt Yüksel Gezer vom Friseurstudio Bella Vista. "Dann haben wir uns die Kundin geschnappt und sind schnell raus gegangen." Der Salon grenzt hinten raus an das Haus, das in Brand geraten ist.

Ort des Geschehens

"Zum Glück habe ich noch nach meinem Schlüssel gegriffen. Wer weiß, wie lange wir da nicht mehr rein können", sagt Gezer zu diesem Zeitpunkt noch ein wenig aufgewühlt. Die Termine für den Tag hat sie auf jeden Fall abgesagt.