Von Alissa de Robillard

Eberbach. 99 von 100 möglichen Punkten. Das ist eine Leistung, die sich zeigen lässt. Damit hat Christiane Hörner in der dm-Filiale in Eberbach ihre Ausbildung als Landes- und Bundesbeste abgeschlossen. Sie wurde dafür gleich zwei Mal geehrt.

Mit 99 von 100 möglichen Punkten hat Christiane Hörner ihre Ausbildung abgeschlossen. Foto: Alissa de Robillard

Erst etwa drei Wochen vor Ausbildungsbeginn hat sie sich für den Platz beworben. "Es war mitten in der Coronazeit", erinnert sich Hörner. "Ich wollte etwas sinnvolles tun und ich wusste, dass ich mich im Einzelhandel wohlfühle." So kam es, dass sie zum Probearbeiten in die Stauferstadt kam und wenige Tage danach ihre Ausbildung zur Drogistin begann. Hörner hatte sich schon an einem Studium versucht, dieses dann aber wieder abgebrochen.

Danach war sie rund zehn Jahre berufstätig, hat unter anderem im Callcenter gearbeitet, als Übersetzerin, im Marketing und im Einzelhandel. Es sei die Arbeit mit Menschen und der Nachhaltigkeitsaspekt, der sie schließlich zu dm gebracht habe, so die heute 30-Jährige.

Dass sie ihre Ausbildung als Bundes- und Landesbeste abschließen wird, damit hat sie nicht gerechnet. "Meinen Lebenspartner hat das nicht überrascht", sagt Hörner. "Ich selbst wollte nur möglichst viel lernen und hatte dann irgendwann den Ehrgeiz, Klassenbeste zu sein." Besonders interessiert habe sie sich für Fächer wie Kosmetik und Gesamtwirtschaft (VWL). Jeweils eineinhalb Tage pro Woche war Hörner in der Berufsschule der Industrie- und Handelskammer (IHK), die restliche Zeit lernte sie ihr Handwerk in der Filiale in Eberbach.

Auch wenn es anfangs schwierig war, wieder die Schulbank zu drücken und sich auf neue Inhalte zu konzentrieren, kam Hörner schnell mit der neuen Situation zurecht. "Ich habe schon in der Schule gute Prüfungsleistungen abgeliefert", erzählt sie. "Außerdem hat mir meine Vorbildung geholfen, sodass ich mich nur auf die neuen Lernstoffe konzentrieren musste."

Der Grund, warum sich Hörner für den Beruf der Drogistin entschieden hat, war nicht nur die abwechslungsreiche Arbeit, sondern auch die zusätzliche warenbezogene Beratung. Das unterscheidet nämlich eine Drogistin von einer Einzelhandelsfachfrau. Außerdem würde man sich viel bewegen, lerne viel über die Produkte und helfe den Menschen mit guter Beratung, so Hörner. "Es mag banal klingen, aber Produkte wie Toilettenpapier und Kosmetik sind wichtig für die Leute." Die Arbeit in der Drogerie umfasse viel mehr als nur Regale einräumen.

Nach dem Ende der Ausbildung im Sommer wechselte Hörner nach Heidelberg, weil sie dort wohnt. "Ich kannte Eberbach schon vor meiner Ausbildung, da die Eltern meines Partners dort wohnen, berichtet sie. Wenn sie zu Besuch kommt, darf der Abstecher zu den Kolleginnen und Kollegen am Leopoldsplatz nicht fehlen. Es sei nicht unüblich, nach der Ausbildung in eine andere Filiale zu wechseln, so die Drogistin. Obwohl es für Hörner komfortabler ist, dort zu arbeiten, wo sie auch wohnt, vermisse sie manchmal ihr altes Team.

"In Eberbach hat es immer Spaß gemacht und die Filiale ist klein und überschaubar", sagt sie. "Wenn ich jetzt zu Besuch komme, ist es ein bisschen wie nach Hause kommen." Außerdem fehlen ihr die Spaziergänge durch die Stauferstadt vor oder nach der Arbeit. "An meinem letzten Arbeitstag bin ich alle Orte noch einmal abgelaufen und habe Fotos gemacht", erinnert sie sich.

Nach dem Filialwechsel wurde Hörner von ihrer ehemaligen Ausbilderin zur IHK-Prüfungsbestenfeier nach Mannheim begleitet. Dort wurden in diesem Jahr insgesamt 13 Landesbeste für ihre Leistung ausgezeichnet. Darunter auch Christiane Hörner. Nach der mündlichen Abschlussprüfung Ende Juni ging es für die frischgebackene Drogistin direkt in eine größere Filiale. "Klar war ich nervös", erinnert sie sich. "Aber da ich auch privat in dem Laden einkaufen gehe, wusste ich zumindest schon, wo die Produkte stehen und habe mich nicht verlaufen."

Obwohl sie sich nach der Ausbildung erst einmal darauf gefreut hatte, zu arbeiten, liebäugelt die Drogistin inzwischen mit einer Zusatzausbildung zur Handelswirtin. "Ich bin zwar kein Karrieremensch, aber ich lerne gerne Neues." Die Qualifikation als Handelswirtin ist bei dem Drogeriemarkthändler kein Muss. Trotzdem könne sich Hörner vorstellen, sich im kommenden Jahr noch mal, parallel zur Arbeit, damit zu beschäftigen und den Stoff zu vertiefen.

Hörner hat nun, am Ende des Jahres, nicht nur eine mit Bravour bestandene Ausbildung zur Drogistin, sondern gleich zwei Urkunden und Pokale für ihre Leistung bekommen. Einmal von der IHK Rhein Neckar und einmal von der bundesweiten Industrie- und Handelskammer. Für zweitere Auszeichnung wurde sie sogar vergangene Woche nach Berlin eingeladen.