Eberbach. (stve) "Dies ist ein weiterer Schritt, um klimaverträgliche Angebote zu schaffen und um den städtischen Fuhrpark in Richtung Klimaneutralität zu bringen", freute sich Bürgermeister Peter Reichert, der in der Tiefgarage unter dem Rathaus auf dem Leopoldsplatz die zweite Carsharing-Station (2. Untergeschoss, Stellplatz 112) samt zweitem Renault Zoe einweihte.

Mit dabei waren der Stadtmobil-Kundenbetreuer Dieter Netter, Stadtbaumeister Detlef Kermbach, von der städtischen Klimaschutz-Abteilung Anton Fleischmann und Christian Throm sowie Dieter Böhm der Stellvertretender Leiter der Verkehrsbetriebe Städtische Dienste und Petra Hilbert von den Stadtwerken Eberbach. Die erste Carsharing-Station am Bahnhofsplatz, ebenfalls mit einem geräumigen Renault Zoe ausgestattet, wurde im Juni eröffnet und wird seither gut genutzt.

Mit den beiden neuen Carsharing-Stationen will die Stadt Eberbach die Bürgerinnen und Bürger ermuntern, auf das eigene Fahrzeug (oder zumindest auf den Zweitwagen) zu verzichten und sich stattdessen für nachhaltige Alternativen wie den ÖPNV oder das Fahrrad zu entscheiden. Wer doch einmal ein Auto benötigt, kann auf das neu geschaffene Carsharing-Angebot zurückgreifen. "Wir wollen, dass die Menschen über Alternativen zum Privat-Pkw nachdenken. Carsharing ist ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Mobilität. Wenn das Angebot gut angenommen wird, werden wir gerne auch über das Bereitstellen von weiteren Elektrofahrzeugen nachdenken", so Bürgermeister Reichert.

Die Stadt Eberbach hat bereits auf einen Dienstwagen verzichtet und nutzt dafür den zweiten Renault Zoe wochentags von 7 bis 12 Uhr als "Ankermieter". In der restlichen Zeit steht es für alle Benutzer des Carsharings zur Verfügung.

Auch "stadtmobil Rhein-Neckar" ist froh über das gute Angebot zum Start von Carsharing mit nunmehr zwei Fahrzeugen: "Unser Ziel ist immer, die Nachfrage mit einem guten Angebot bedienen zu können, das zügig ausgebaut wird", sagt Netter. "Eine Kooperation wie mit der Stadt Eberbach und den hiesigen Stadtwerken ist dabei eine wirkungsvolle Unterstützung, gerade auch in der Startphase. Unsere Ziele, Umwelt und Klima durch weniger Autoverkehr zu entlasten, passen perfekt zusammen."

"Wer sich einmal bei Stadtmobil zum Carsharing angemeldet hat, kann die zwei Eberbacher Fahrzeuge sowie mehr als 750 weitere Fahrzeuge in der Region nutzen", informierte Netter weiter. Wer eine Jahres- oder Halbjahreskarte des VRN besitzt, spart bei der Anmeldung Geld, denn "stadtmobil Rhein-Neckar" kooperiert mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Auch deutschlandweit können nach der Anmeldung Carsharing-Angebote genutzt werden – insgesamt mehr als 8000 Autos.

Die Fahrzeuge stehen allen registrierten Kunden zur Verfügung. Als Türöffner dienen Smartphone oder Kundenkarte. Die Bedienungen der Fahrzeuge werden auf der Homepage "stadtmobil Rhein-Neckar" ausführlich erklärt; in den Handschuhfächern liegen zudem noch Kurzbedienungsanleitungen.

Für noch nicht registrierte Privat- und Gewerbekunden besteht die Möglichkeit zur Onlineregistrierung unter Kunde werden bei Stadtmobil Rhein-Neckar. Mit dem Ausdruck der Anmeldeformulare kann per E-Mail unter klimaschutz@eberbach.de oder unter Telefon 06271/87209 mit der Abt. Klimaschutz der Stadtverwaltung ein Termin zur Führerscheinkontrolle vereinbart werden. Nach Erhalt der Kundenkarte von stadtmobil sind Nutzer schon mobil.

Im Anschluss an die Einweihung der zweiten Carsharing-Station informierten Netter und Fleischmann noch in der Bahnhofstraße über die Möglichkeiten, Carsharing auch in Unternehmen einzusetzen.