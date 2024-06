Von Uta Förster und Peter Bayer

Eberbach. Pünktlich zur ersten Veranstaltung des Lebendigen Neckars 2024 schlossen die Wolken ihre Schleusen und gewährten der Sonne den Vortritt. Und so versammelten sich schon am Samstagmorgen eine Reihe Zuschauer am Neckarlauer, um die spannenden Rennen der Wassersportlerinnen und -sportler auf ihren Stand-up-Paddles (SUP) zu verfolgen.