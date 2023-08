Von Carolin Reinmuth

Eberbach. An diesem Wochenende stand alles im Zeichen des 86. Kuckucksmarktes. Schon am Freitagabend, aber noch mehr am Samstag entwickelte sich das Eberbacher Volksfest wieder zum Besuchermagnet in der Region. Am Abend drängten und schoben sich die Menschenmassen durch die Gassen, vorbei an den zahlreichen Marktständen, Fahrgeschäften, Getränkeständen