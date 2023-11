Wollladen wurde vom Homeoffice zum Unternehmen mit neun Mitarbeitern

Von Moritz Bayer

Eberbach. Die Geschäftswelt in der Innenstadt bleibt in Bewegung. So wird nach Cult ein weiteres Schuhgeschäft schließen, der benachbarte Bioladen ist geräumt, während wiederum nebenan ein Kinderbekleidungsgeschäft neu eröffnet hat. Fürs Sushi-Restaurant werden letzte Vorbereitungen zur Bereicherung der orientalischen Angebote durch asiatische