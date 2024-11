Eberbach. (by) Auf die Eberbacherinnen und Eberbacher könnten bald deutliche Kostensteigerungen zukommen. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 17.30 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal, liegt den Ratsmitgliedern ein Beschlussantrag vor, den Hebesatz der Grundsteuer von 400 auf 600 deutlich zu erhöhen.

Der Grundsteuerhebesatz für die Grundsteuer A und B war zuletzt zum 1. Januar 2015 von