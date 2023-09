Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Casado" ist spanisch und heißt: verheiratet. Auch gibt es im spanischen Sprachraum das Wort "Casado" gelegentlich als Nachnamen. Aber "Casado" auf dem Teller? Darauf durfte man am Sonntag zurecht gespannt sein.

Koch Jonathan Schließler stellt einigen Mitarbeiterinnen aus dem insgesamt 17-köpfigen Eberbacher Weltladen-Team und den Gästen im Saal das costa-ricanische Gericht „Casado“ vor. Foto: Barbara Nolten-Casado

Der Eberbacher Koch Jonathan Schließler tischte zur Mittagszeit das im mittelamerikanischen Costa Rica beheimatete Gericht mit tatkräftiger Unterstützung seines Bruders Claudius Schließler und dessen costa-ricanischer Ehefrau Grisel Zapata Sirias im evangelischen Gemeindehaus auf. Eingeladen zum exotischen Schmaus hatte das Team des Eberbacher Weltladens, um damit gleich zwei Jubiläen zu begehen: das 50-jährige Bestehen der Weltläden in Deutschland sowie 30 Jahre seit der Gründung einer Eberbacher Arbeitsgruppe, die zuerst monatlich, später wöchentlich fair gehandelte Produkte anbot. Aus dieser ging schließlich der 1999 gegründete Trägerverein des Eberbacher Weltladens, "Fair & Mehr" hervor, der seither den hiesigen Weltladen betreibt.

Vereinsvorsitzende Ute Krey begrüßte die Gäste und ging noch einmal auf die Bedeutung des Engagements der Weltladen-Bewegung ein: Menschen, die im globalen Welthandel benachteiligt sind, sollen durch fairen Handel Möglichkeiten erhalten, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Zugleich machten Weltläden Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, um auf Ungerechtigkeiten im Welthandel aufmerksam zu machen und eine Handlungsalternative anzubieten.

17 ehrenamtlich Engagierte wechselten sich im Eberbacher Weltladen im Verkauf ab oder übernähmen Aufgaben wie Einkauf, Buchhaltung, Betreuung des Kassensystems und der Internetseite und kümmerten sich um die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, informierte Ute Krey.

Dann war es an Jonathan Schließler, das mit Zutaten aus dem Weltladen und aus regionaler Erzeugung zubereitete Gericht vorzustellen: Drei verschiedene Reissorten hatte er dafür ausgewählt, und natürlich durften auch schwarze Bohnen, frittierte Kochbananen und ein Salat aus Kopfsalat, Gurke und Tomaten nicht auf dem Teller fehlen.

Wird das "Casado" in seinem Herkunftsland häufig durch verschiedene Fleisch- oder Fischsorten ergänzt, so hatte der Eberbacher Koch die vegetarische Variante mit Rührei für das sonntägliche Mahl ausgewählt. Ein Klecks Mango-Chutney als von Schließler selbst kreiertes I-Tüpfelchen und die obligatorische "Lisano"-Sauce vervollständigten das Gericht.

Reihten sich zur frühen Mittagsstunde mit rund 30 Personen noch weniger Gäste als erwartet in die Warteschlange ein, um einen der mit duftenden Köstlichkeiten gefüllten Teller zu ergattern, so strömten nach 12 Uhr zahlreiche weitere Gäste in den Saal des Gemeindehauses, bis schließlich alle vom Weltladen-Team einladend gedeckten Tische gut besetzt waren. Und während einige noch um ihren ersten Teller anstanden, eilten viele andere bereits für einen Nachschlag zum Büffet. "Schmeckt sehr gut" oder "superlecker", war da allenthalben zu vernehmen.

Und was sagt Grisel Zapata Sirias aus Costa Rica zum Ergebnis der Kochkunst ihres Schwagers? "Ich finde es sehr gut gelungen. Obwohl – es ist halt schwierig, den Geschmack genau hinzubekommen. Der Reis zum Beispiel ist nicht der gleiche, er schmeckt nicht wie in Costa Rica. Aber die Bohnen aus Ecuador, die Kochbanane und die "Lisano"-Sauce, die schmecken gleich."

Woher der Name "Casado" für das in Costa Rica zu jeder Tageszeit verzehrte Gericht wohl stammt? Grisel Zapata weiß es auch nicht. "Es gibt verschiedene Meinungen dazu", berichtet sie. Eine zum Beispiel besage, "dass die Männer, die schwer arbeiten mussten, in früheren Jahren von ihren Arbeitgebern mit der kräftigenden Nahrung so gut versorgt werden sollten wie ein verheirateter Mann".

Nachdem rund 60 Portionen "Casado" über die Theke gegangen waren, ließen Weltladen-Team und Gäste den Mittag schließlich bei fair gehandeltem Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und gemütlichem Plausch ausklingen.