Eberbach. (red) Wie die Stadt Eberbach mitteilt, wurden aus Kostenersparnisgründen und ressourcenschonend bei der Stadtverwaltung Eberbach die noch aus Restbeständen der vergangenen Europawahl 2019 vorhandenen roten Wahlbriefumschläge mit den Briefwahlunterlagen an die Wählerinnen und Wähler versandt. Aufmerksamen Wahlberechtigten sei dabei aufgefallen, dass die Hinweise auf der Rückseite des roten Wahlbriefumschlags nicht zu den aktuellen Wahlunterlagen passen.

Die Briefwahlunterlagen der Europawahl bestehen seit diesem Jahr aus:

- einem Wahlschein (weiß)

- einem Stimmzettel (weiß)

- einem Stimmzettelumschlag (weiß)

- einem Wahlbriefumschlag (rot)

Bei den vergangenen Europawahlen waren nur die Stimmzettelumschläge in blau gehalten; Wahlschein und Stimmzettel waren damals schon weiß, auch der Wahlbriefumschlag war bereits rot.

Mit Verwenden der bisherigen roten Wahlbriefumschläge ist somit bei der Übersendung der Wahlunterlagen bei einer geringen Anzahl der Wahlberechtigten ein Fehler unterlaufen. Es handelt sich aber hierbei nur um eine nicht korrekte Farbangabe (blau anstatt weiß) auf der Rückseite des roten Wahlbriefumschlags.

Alle anderen Unterlagen bzeziehungsweise Hinweise bei den Briefwahldokumenten sind korrekt. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat dieser Umstand jedoch keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der Stimmabgabe der Wählerinnen und Wähler.

In allen sonstigen Informationen der Stadt zum Wahlablauf und zu den Wahlunterlagen seien die korrekten Umschläge und Hinweise an die Wählerinnen und Wähler enthalten bzw. verwendet worden. Rückfragen an die Stadtverwaltung Eberbach, Telefon 06271/87244, oder E-Mail: stadt@eberbach.de.