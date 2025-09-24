Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Eberbach

Volkshochschul-Preise werden weiterhin nicht erhöht

Die VHS Eberbach/Neckargemünd startet das Semester mit 680 Kursen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 12:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Auch der Regen kann die gute Laune und Freude des vhs-Teams um Leiterin Melanie Potoski (4.v.r.) über das neue Programmheft mit vielen Kursen nicht beeinträchtigen. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Während es an den Universitäten noch etwas dauert, hat an der Volkshochschule Eberbach/Neckargemünd (vhs) am Montag das Semester gerade begonnen. Das neue Herbst-/Winter-Programm beinhaltet 680 Kurse mit 160 Kursleitenden, ist online und liegt an den bekannten Stellen aus. Buchungen sind ab sofort möglich. Auch in diesem Jahr gab es bei den

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.