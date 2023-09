Eberbach. (by) Sie wollten allen zeigen, dass sie etwas fertigbringen können – und das haben sie am Sonntag auch: Die drei inklusiven Sportler der Johannes-Diakonie absolvierten ihren Teil in den Staffeln erfolgreich. Und eines steht für sie und Projektkoordinatorin Claudia Geiger unmittelbar nach dem Wettkampf fest: 2024 soll es ein Wiedersehen beim Eberbacher Sprint- und Jedermann-Triathlon geben.

"Mega cool" fand Schwimmerin Patrizia Spaulding den Wettkampf, war überrascht, dass es doch so viele Starter sind, die gleichzeitig im Wasser sind. Auch wenn sie den Start im Wasser hasst – "Das Abstoßen vom Startblock ist mir lieber" – ist sie ganz gut rausgekommen, hielt sich weitgehend von größeren Pulks fern. "Es ist eine geile Zeit, sieht gut aus", war sie im Wechselbereich optimistisch. Das Gefühl täuschte nicht, mit 13:19 Minuten legte die 29-Jährige den Grundstein für den sechsten Platz ihrer inklusiven Staffel unter 16 Mannschaften. Nächstes Jahr will sie auf jeden Fall wieder dabei sein.

Patrizia Spaulding legt mit den Grundstein für Platz sechs ihrer Staffel. Foto: by

Pech hatte Elke Jäger. Da ein Mitglied ihrer Staffel kurzfristig ausfiel, kam diese nicht in die Wertung. Dennoch schwamm sie die Strecke im Neckar außer Konkurrenz durch. "Ich wurde zwar mehrmals getreten", hat die 41-Jährige ihre Erfahrungen mit dem Massenstart im Neckar gemacht, "doch es lief besser als erwartet und hat Spaß gemacht".

"Geil" war die erste Reaktion von Radsportler Oskar Fink. Er verbesserte auf der 22 Kilometer langen Strecke zum Wendepunkt in Schwanheim seine persönliche Bestzeit um über fünf Minuten. Mit 53:51 Minuten blieb der 62-Jährige nicht nur unter einer Stunde, sondern ließ einige Teilnehmer – zum Teil auch deutlich jüngere – hinter sich. "Bei der Abfahrt habe ich mich überholen lassen, auf der Geraden habe ich sie dann wieder gekriegt", beschreibt Fink seine Renntaktik.

"Wir wurden wahrgenommen", freut sich Claudia Geiger, Koordinatorin des Projekts "Teilhabe durch Sport". Sie ist stolz auf die drei, die "richtig gute Zeiten" erzielt haben. "2024 sind wir wieder dabei", hat sie sich vorgenommen.

Info: Ergebnisse unter www.triathlon-eberbach.de